ЕС ударил по Беларуси жесткими санкциями

Европейский Союз продлил на год ограничительные меры против четырех граждан Беларуси.

Одновременно с этим было продлено действие оружейного эмбарго в отношении страны. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

"Совет решил продлить ограничительные меры против Беларуси на один год, до 28 февраля 2021 года", – отметили представители ведомства.

Брюссель продлил эмбарго и санкции "в связи с нераскрытыми исчезновениями двух оппозиционных политиков, одного бизнесмена и одного журналиста в 1999-2000 годах".

Первые ограничительные меры в отношении Беларуси и ее президента Александра Лукашенко ЕС ввел в связи с нарушениями прав человека еще в 2002 году.

Европейский Союз продлил на год ограничительные меры против четырех граждан Беларуси

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале 2016 года ЕС частично снял санкции, которые действовали более 13 лет.

Брюссель не стал продлевать ограничительные меры против 170 чиновников, включая Лукашенко, однако эмбарго было оставлено в силе.

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