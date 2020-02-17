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17 февраля • обновлено в 13:13
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ЕС ударил по Беларуси жесткими санкциями

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Европейский Союз продлил на год ограничительные меры против четырех граждан Беларуси.

Одновременно с этим было продлено действие оружейного эмбарго в отношении страны. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

"Совет решил продлить ограничительные меры против Беларуси на один год, до 28 февраля 2021 года", – отметили представители ведомства.

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Брюссель продлил эмбарго и санкции "в связи с нераскрытыми исчезновениями двух оппозиционных политиков, одного бизнесмена и одного журналиста в 1999-2000 годах".

Первые ограничительные меры в отношении Беларуси и ее президента Александра Лукашенко ЕС ввел в связи с нарушениями прав человека еще в 2002 году.

Европейский Союз продлил на год ограничительные меры против четырех граждан Беларуси

Европейский Союз продлил на год ограничительные меры против четырех граждан Беларуси

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале 2016 года ЕС частично снял санкции, которые действовали более 13 лет.

Брюссель не стал продлевать ограничительные меры против 170 чиновников, включая Лукашенко, однако эмбарго было оставлено в силе.

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Автор
Виктор Калиненко
Место
Беларусь
Тег
санкции
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фил филька
фил филька
прошло 20(!) лет а санкции не снимают. хотя за такой срок понятно что запланированного результата от санкций можно уже не ждать. очевидно что 4 человека это просто повод для санкций.
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Руденко Сергей
Руденко Сергей
Так по кому ударил , по Беларуси или "против четырех граждан Беларуси.". Желтуха
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
помойка обоза у вас заголовки статей пишет дигродант ибо питается помоями)))
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