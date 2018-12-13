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ЕС сделал Путину предупреждение из-за "Северного потока-2": о чем речь

4.8тЧитать материал на украинском

Европейский парламент решительно осудил строительство газопровода "Северный поток-2", идущего в обход Украины.

Об этом говорится в резолюции о состоянии внедрения Украиной Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. "Речь идет о политическом проекте, представляющем угрозу для европейской безопасности и для усилий по диверсификации источников снабжения энергией. Европейский парламент требует аннулировать данный проект", — сказано в ней.

Так, парламентарии отметили, что Украина играет решающую роль в европейской энергетической сети, поэтому они призвали отменить строительство газопровода.

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"Северный поток-2"

RT

Кроме того указано, что европарламентарии высоко оценивают Украину за надлежащее сотрудничество в энергетическом секторе и ее достижения в сфере энергоэффективности и возобновляемых источников энергии, при этом подчеркивая необходимость продолжения реформ, в частности на рынке газа и электроэнергии.

ЕС сделал Путину предупреждение из-за "Северного потока-2": о чем речь

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нижняя палата Конгресса США приняла двухпартийную резолюцию, в которой осуждается строительство российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2".

Проект "Северный поток-2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 млрд кубометров в год — от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Дания остается единственной страной, которая до сих пор этого не сделала.

25 июля в Германии начали укладывать первые трубы в рамках строительства трубопровода.

Ранее Порошенко предостерег Германию от участия в проекте строительства "Северного потока-2". В качестве альтернативы он предложил модернизацию транзитного газопровода, проходящего через украинскую территорию.

"Газпром" заявил, что проект "Северный поток-2" профинансировали уже на 6 млрд евро.

3 декабря министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что если его страна выйдет из строительства "Северного потока-2", это уменьшит ее возможности в оказании помощи Киеву.

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Место
Россия
Тег
Северный поток - 2
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Пупкин Сережа
Пупкин Сережа
Европарламент решительно пернул. Хохлы нюхают и радуются потужности. Цырк
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
вологі мрії
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Питон Каа
Питон Каа
Странно, что парламентарии из тех же стран, которые участвуют в строительстве "Северного потока - 2" и выдали разрешения на его строительство - призывают его остановить. Кого они призывают то? Самих себя что ли? Одной рукой бестолковые резолюции пишут, а другой рукой продолжают строить.
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
Питон Каа, просто они в курсе, что резолюции европарламента не несут ни смысловой, ни практической нагрузки. Так почему бы не осудить, им не трудно, а кастрюлеголовым идиотам печенька)
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