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5 марта • обновлено в 12:56
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ЕС принял новое решение на счет украинской курятины

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Европейская комиссия отменила запрет на ввоз курятины из Украины, который действовал из-за вспышки птичьего гриппа.

"Мы одержали две победы в аграрном и санитарном и фитосанитарном секторах. Во-первых, в результате проведенной консолидированной работы с Европейской комиссией сегодня опубликовано решение о снятии запрета ЕС на импорт и транзит по территории ЕС продукции птицеводства из Украины", – сообщил в Facebook представитель Украины при Европейском Союзе, посол Николай Точицкий.

По его словам, европейцы впервые применили режим зонирования по отношению к Украине в контексте вспышки гриппа птицы.

"Но мы не останавливаемся на достигнутом и планируем ввести в аграрном секторе механизм раннего предупреждения, что будет способствовать своевременному предупреждению и надлежащей борьбе с заболеваниями животных и растений, а также предотвращению их возможного негативного влияния на взаимовыгодные торговые отношения между Украиной и ЕС", – резюмировал Точицкий.

Европейская комиссия отменила запрет на ввоз курятины из Украины, который действовал из-за вспышки птичьего гриппа

Европейская комиссия отменила запрет на ввоз курятины из Украины, который действовал из-за вспышки птичьего гриппа

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 23 января Европейский Союз временно приостановил ввоз из Украины мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы.

  • 24 января Беларусь запретила ввоз в страну курятины из Украины из-за случаев заболевания птиц высокопатогенным гриппом.

  • 17 февраля в ЕС пересмотрели решение о приостановке ввоза мяса украинской птицы. Однако Еврокомиссия лишь частично сняла запрет на экспорт курятины.

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Автор
Виктор Калиненко
Персона
Николай Точицкий
Место
Украина
Тег
Европейский Союз
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Пэрэмога, мля...)))
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1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Никогда не покупаю ничего украинского
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