ЕС расширил санкционный список против России за Крымский мост
Совет ЕС принял решение о дополнении списка индивидуальных санкций в отношении лиц и организаций, подрывающих целостность и суверенитет Украины.
Соответствующий документ опубликован в "Официальном журнале" ЕС. Под санкции попали два физических лица и четыре организации, причастные к строительству Крымского моста.
В обновленный санкционный список вошли Александр Ганов, генеральный директор "Гранд Сервис Экспресс", и Леонид Рыженькин, замгендиректора инфраструктурных проектов компании "Стройгазмонтаж".
Компания Ганова осуществляет железнодорожное сообщение с Крымом. Предприятие, где работает Риженькин, курировало строительство Крымского моста.
Под санкции также попали "Ленпромтранспроект", Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск, Крымская железная дорога, Крымская первая страховая компания.
Эти компании принимали "участие в проекте соединения железнодорожной инфраструктуры незаконно аннексированного Крыму и России ".
В частности, компания АО "Ленпромтранспроект" "разрабатывала железнодорожные подходы к мосту над Керченским проливом и осуществляла архитектурный контроль при строительстве" Крымского моста.
АО "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск" предоставляла "инжиниринговые услуги".
Федеральное государственное унитарное предприятие "Крымская железная дорога" является "владельцем и оператором железнодорожных путей" на мосту.
Крымская первая страховая компания "обеспечивала страхования моста над Керченским проливом".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Дипломатические и экономические санкции против России и ряда российских чиновников и политиков были введены вскоре после аннексии Крыма.
США и ЕС создали свои санкционные списки российских лиц, причастных к аннексии Крыма. Зарубежные активы этих персон были заморожены, а их право на въезд в Америку и Европу ликвидировано.
С тех пор новые санкции против России вводились США и ЕС регулярно – после начала войны на Донбассе, после катастрофы малайзийского "Боинга777" рейса МН17. Позднее к ним присоединились как страны Большой семерки, так и страны-партнеры Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки, а также НАТО.