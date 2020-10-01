ЕС расширил санкционный список против России за Крымский мост

Борис Бондарь Экономика 19:10, 1.10.2020 Обновлено: 19:55, 1.10.2020

Совет ЕС принял решение о дополнении списка индивидуальных санкций в отношении лиц и организаций, подрывающих целостность и суверенитет Украины.

Соответствующий документ опубликован в "Официальном журнале" ЕС. Под санкции попали два физических лица и четыре организации, причастные к строительству Крымского моста.

В обновленный санкционный список вошли Александр Ганов, генеральный директор "Гранд Сервис Экспресс", и Леонид Рыженькин, замгендиректора инфраструктурных проектов компании "Стройгазмонтаж".

Компания Ганова осуществляет железнодорожное сообщение с Крымом. Предприятие, где работает Риженькин, курировало строительство Крымского моста.

Под санкции также попали "Ленпромтранспроект", Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск, Крымская железная дорога, Крымская первая страховая компания.

Эти компании принимали "участие в проекте соединения железнодорожной инфраструктуры незаконно аннексированного Крыму и России ".

В частности, компания АО "Ленпромтранспроект" "разрабатывала железнодорожные подходы к мосту над Керченским проливом и осуществляла архитектурный контроль при строительстве" Крымского моста.

АО "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск" предоставляла "инжиниринговые услуги".

Федеральное государственное унитарное предприятие "Крымская железная дорога" является "владельцем и оператором железнодорожных путей" на мосту.

Крымская первая страховая компания "обеспечивала страхования моста над Керченским проливом".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Дипломатические и экономические санкции против России и ряда российских чиновников и политиков были введены вскоре после аннексии Крыма.

  • США и ЕС создали свои санкционные списки российских лиц, причастных к аннексии Крыма. Зарубежные активы этих персон были заморожены, а их право на въезд в Америку и Европу ликвидировано.

  • С тех пор новые санкции против России вводились США и ЕС регулярно – после начала войны на Донбассе, после катастрофы малайзийского "Боинга777" рейса МН17. Позднее к ним присоединились как страны Большой семерки, так и страны-партнеры Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки, а также НАТО.

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