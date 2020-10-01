ЕС расширил санкционный список против России за Крымский мост
Послы ЕС одобрили дополнительные санкции против РФ 28 сентября
Соответствующее решение было принято без обсуждения
Совет ЕС принял решение о дополнении списка индивидуальных санкций в отношении лиц и организаций, подрывающих целостность и суверенитет Украины.
Соответствующий документ опубликован в "Официальном журнале" ЕС. Под санкции попали два физических лица и четыре организации, причастные к строительству Крымского моста.
В обновленный санкционный список вошли Александр Ганов, генеральный директор "Гранд Сервис Экспресс", и Леонид Рыженькин, замгендиректора инфраструктурных проектов компании "Стройгазмонтаж".
Под санкции также попали "Ленпромтранспроект", Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск, Крымская железная дорога, Крымская первая страховая компания.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Дипломатические и экономические санкции против России и ряда российских чиновников и политиков были введены вскоре после аннексии Крыма.
США и ЕС создали свои санкционные списки российских лиц, причастных к аннексии Крыма. Зарубежные активы этих персон были заморожены, а их право на въезд в Америку и Европу ликвидировано.
С тех пор новые санкции против России вводились США и ЕС регулярно – после начала войны на Донбассе, после катастрофы малайзийского "Боинга777" рейса МН17. Позднее к ним присоединились как страны Большой семерки, так и страны-партнеры Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки, а также НАТО.