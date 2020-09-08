ЕС продлит санкции против России за агрессию в Украине – журналист

Послы Евросоюза в среду, 9 сентября, продолжат санкции против лиц и субъектов, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины.

Об этом на своей странице в Twitter написал корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС завтра дадут зеленый свет визовым запретам и замораживанию активов 175 человек и 44 юридических лиц, которые, по мнению блока, подрывали территориальную целостность Украины. Продолжение будет на шесть месяцев, как обычно", – написал журналист.

9 сентября ЕС продлит санкции против России

Как сообщал OBOZREVATEL, Совет Европейского Союза 13 марта продлил на полгода санкции против Российской Федерации.

Дипломатические и экономические санкции против России и ряда российских чиновников и политиков были введены вскоре после аннексии Крыма.

США и ЕС создали свои санкционные списки российских лиц, причастных к аннексии Крыма. Зарубежные активы этих персон были заморожены, а их право на въезд в Америку и Европу ликвидировано.

С тех пор новые санкции против России вводились США и ЕС регулярно – после начала войны на Донбассе, после катастрофы малайзийского "Боинга777" рейса МН17. Позднее к ним присоединились как страны Большой Семерки, так и страны-партнеры Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки, а также НАТО.

Санкции ЕС против России включали в себя, среди прочего, запрет инвестиций в российские проекты, запрет на продажу в Россию военных товаров и товаров двойного назначения.

Также против России действуют такие санкции: