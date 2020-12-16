ЕС введет санкции против России и Беларуси

Комитет постоянных представителей стран Европейского Союза одобрил продление санкций против России из-за нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины.

Экономические ограничительные меры будут продлены еще на шесть месяцев – до июня 2021 года. Об этом сообщил брюссельский журналист Рикард Йозвяк на своей странице в Twitter.

"Послы ЕС одобрили продление экономических санкций в отношении России на шесть месяцев", – отметил он.

Для официального введения санкций необходимо утверждение таких мер Советом ЕС, а также дальнейшая публикация постановления в "Официальном журнале" Европейского Союза.

Первые санкции ЕС в отношении России были введены в 2014 году из-за агрессии против Украины. С тех пор Евросоюз каждые полгода продолжает ограничения из-за отсутствия прогресса в выполнении Россией Минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе.

Послы Европейского Союза также утвердили введение пакета санкций против властей Беларуси. Новые ограничения затронут 29 человек и 7 субъектов.

Комитет постоянных представителей стран Европейского Союза одобрил решение Рикард Йозвяк Twitter

Комитет постоянных представителей стран Европейского Союза одобрил решение Рикард Йозвяк Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL Евросоюз 10 сентября официально продлил на шесть месяцев санкции против 175 человек и 44 организаций, причастных к подрыву территориальной целостности Украины.

Санкции ЕС предусматривали, в частности, запрет инвестиций в российские проекты, запрет на продажу в Россию военных товаров и товаров двойного назначения.

Также против России действуют следующие санкции: