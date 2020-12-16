ЕС введет санкции против России и Беларуси
Комитет постоянных представителей стран Европейского Союза одобрил продление санкций против России из-за нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины.
Экономические ограничительные меры будут продлены еще на шесть месяцев – до июня 2021 года. Об этом сообщил брюссельский журналист Рикард Йозвяк на своей странице в Twitter.
"Послы ЕС одобрили продление экономических санкций в отношении России на шесть месяцев", – отметил он.
Для официального введения санкций необходимо утверждение таких мер Советом ЕС, а также дальнейшая публикация постановления в "Официальном журнале" Европейского Союза.
Первые санкции ЕС в отношении России были введены в 2014 году из-за агрессии против Украины. С тех пор Евросоюз каждые полгода продолжает ограничения из-за отсутствия прогресса в выполнении Россией Минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе.
Послы Европейского Союза также утвердили введение пакета санкций против властей Беларуси. Новые ограничения затронут 29 человек и 7 субъектов.
Как сообщал OBOZREVATEL Евросоюз 10 сентября официально продлил на шесть месяцев санкции против 175 человек и 44 организаций, причастных к подрыву территориальной целостности Украины.
Санкции ЕС предусматривали, в частности, запрет инвестиций в российские проекты, запрет на продажу в Россию военных товаров и товаров двойного назначения.
Также против России действуют следующие санкции:
ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для пяти основных государственных финансовых институтов и их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний;
запрет на экспорт и импорт оружия;
запрет на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных потребителей в России;
ограничение доступа России к некоторым чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.