ЕС продлит антироссийские санкции, – СМИ

Валентина Гембарская Экономика 14:29, 26.11.2020

Лидеры стран Евросоюза в декабре планируют продлить экономические санкции против России.

Об этом сообщил брюссельский журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк на своей странице в Twitter. По его данным, лидеры ЕС пролонгируют санкции без споров.

"Экономические санкции ЕС против России будут продлены на 6 месяцев без каких-либо проблем, когда лидеры встретятся 10 декабря. Дни, когда этот пункт занимал время на саммитах ЕС, давно прошли" написал журналист.

Санкции против России продлят
Twitter Рикарда Йозвяка

Отметим, что санкции ЕС в отношении России были введены в 2014 году из-за агрессии против Украины. С тех пор Евросоюз каждые полгода продолжает ограничения из-за отсутствия прогресса в выполнении Россией Минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL Евросоюз 10 сентября официально продлил на шесть месяцев санкции против 175 человек и 44 организаций, причастных к подрыву территориальной целостности Украины.

Санкции ЕС предусматривали, в частности, запрет инвестиций в российские проекты, запрет на продажу в Россию военных товаров и товаров двойного назначения.

Также против России действуют следующие санкции:

  • ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для пяти основных государственных финансовых институтов и их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний;

  • запрет на экспорт и импорт оружия;

  • запрет на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных потребителей в России;

  • ограничение доступа России к некоторым чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.

6 октября, президент России Владимир Путин заявил, что страна готова к снятию санкций против Украины.

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