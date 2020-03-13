Главная Новости
13 марта • обновлено в 14:01
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

ЕС продлил санкции против России из-за Украины – СМИ

1.7т
Читать материал на украинском

Совет Европейского Союза в пятницу, 13 марта, продлил на полгода санкции против Российской Федерации.

В частности, под ограничительные меры европейцев попали россияне, причастные к подрыву территориальной целостности и суверенитета Украины. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на дипломатический источник в институтах ЕС.

"Решение о продлении состоялось. Скоро последует официальное коммюнике", – заявил собеседник.

Соответствующие санкции подразумевают замораживание банковских активов и запрет на въезд в Евросоюз.

Совет Европейского Союза в пятницу, 13 марта, продлил на полгода санкции против Российской Федерации

Совет Европейского Союза в пятницу, 13 марта, продлил на полгода санкции против Российской Федерации

Напомним, что 29 декабря 2018 года вступило в силу решение Евросоюза о продлении экономических санкций против России.

Ограничительные меры против России направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферы, связанные с производством товаров двойного назначения.

Также против России действуют такие санкции:

  • ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для пяти основных государственных финансовых институтов и их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний;

  • запрет на экспорт и импорт оружия;

  • запрет на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных потребителей в России;

  • ограничение доступа России к некоторым чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктор Калиненко
Тема
Санкции против России
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
2
13
Смешно
10
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
экс-президент Украины Петр Порошенко уехал из незалежной. Причем сделал он это накануне своего возможного ареста. Ранее интернет-издание "Страна.ua" сообщило со ссылкой на свои источники, что Порошенко 8 марта выехал из страны в Испанию с пересадкой во Франкфурте. С какой целью Порошенко покинул Украину, издание не указывает. За коронавирусом мабуть поехал?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
анекдот дня: Порошенко сбежал с Украины накануне допроса...)))____
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
На фоне этой новости, котировки буряка и соломы резко пошли вверх)))))
Показать комментарий полностью
Ответить
6
2

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги