ЕС продлил санкции против России из-за Украины – СМИ

Совет Европейского Союза в пятницу, 13 марта, продлил на полгода санкции против Российской Федерации.

В частности, под ограничительные меры европейцев попали россияне, причастные к подрыву территориальной целостности и суверенитета Украины. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на дипломатический источник в институтах ЕС.

"Решение о продлении состоялось. Скоро последует официальное коммюнике", – заявил собеседник.

Соответствующие санкции подразумевают замораживание банковских активов и запрет на въезд в Евросоюз.

Совет Европейского Союза в пятницу, 13 марта, продлил на полгода санкции против Российской Федерации

Напомним, что 29 декабря 2018 года вступило в силу решение Евросоюза о продлении экономических санкций против России.

Ограничительные меры против России направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферы, связанные с производством товаров двойного назначения.

Также против России действуют такие санкции:

ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для пяти основных государственных финансовых институтов и их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний;

запрет на экспорт и импорт оружия;

запрет на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных потребителей в России;

ограничение доступа России к некоторым чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.

Как сообщал OBOZREVATEL:

4 сентября Комитет постоянных представителей стран Европейского Союза согласовал решение о продлении индивидуальных санкций против физических и юридических лиц в РФ за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

19 декабря Европейский Союз продлил на шесть месяцев экономические санкции в отношении Российской Федерации.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.