ЕС поставил Киеву условие для получения 1,2 млрд евро транша

Европейский Союз готов предоставить Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи.

Как пояснил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, для этого Киев должен выполнять требования Международного валютного фонда, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы также готовы предоставить 1,2 млрд макрофинансовой помощи для того, чтобы помочь решению проблем, которые связаны с экономическим спадом, вызванным коронавирусной пандемией. Для этого Украине необходимо конструктивно взаимодействовать с МВФ а также выполнить все те требования, которые касаются усиления верховенства права в Украине", – сказал Жозеп Боррель на совместной с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой пресс-конференции в Киеве.

Кулеба также прокомментировал переговоры с Боррелем в Twitter.

"Визит Жозепа Борреля задает тон интенсивной повестке дня Украина-ЕС в ближайшие недели. Украина и впредь полностью отдана углублению интеграции с ЕС, увеличению торговли, взаимному укреплению в свете глобальных и региональных вызовов, определению новых амбициозных целей", – написал глава МИД Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 августа Европейская комиссия согласовала программу помощи Украине в размере 1,2 млрд гривен.

25 августа Верховная Рада одобрила получение Украиной двух кредитов от ЕС – макрофинансовой помощи на 1,2 млрд евро для преодоления последствий коронакризиса и 50 млн евро – на дорожные проекты.

14 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Меморандума и Кредитного соглашения между Украиной и ЕС о получении макрофинансовой помощи.