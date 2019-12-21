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21 декабря • обновлено в 14:02
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ЕС пошел против США из-за удара по "газопроводу Путина"

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Еврокомиссия выступила против санкций Соединенных Штатов в отношении европейских компаний, которые занимаются реализацией проекта "Северный поток-2".

Также в ЕС анализируют потенциальное воздействие ограничительных мер США против российского газопровода. Об этом сообщает ТАСС.

"Целью Еврокомиссии всегда было обеспечение того, чтобы "Северный поток-2" функционировал прозрачным и недискриминационным образом с надлежащей степенью регулирующего надзора в соответствии с ключевыми принципами международного энергетического права и законодательства ЕС", – говорится в сообщении.

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"Еврокомиссия напоминает, что с момента вступления в силу Директивы по газу в мае 2019 года в ЕС действуют четкие правила, которые применяются ко всем трубопроводам, связывающим европейский газовый рынок с третьей страной. Принципы этих правил также были признаны в законе об оборонном бюджете США", – резюмировали представители ЕК.

В частности, Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов, которые Кремль прокладывает в обход Украины.

Введение ограничительных мер предусматривается для обеспечения энергетической безопасности Европы.

Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопроводов, а также топ-менеджеров этих фирм. В частности, они могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.

Положение о санкциях разработали на основе законопроекта, представленного сенаторами Тедом Крузом и Джоан Шахин. По словам помощника Круза, санкции призваны остановить сооружение газопровода "Северный поток-2".

Также США пригрозили санкциями компании Allseas Group S.A., которая прокладывает российский газопровод. Сенаторы от Республиканской партии призвали компанию прекратить участие в строительстве газопровода, иначе против нее будут применены "адские санкции".

В частности, подрядчику "Северного потока-2" пригрозили "существенным падением стоимости акций и убийством финансовой жизнеспособности" вследствие полной блокировки всех активов компании в Соединенных Штатах. Кроме того, могут быть запрещены операции с Allseas Group S.A, а также принят запрет на въезд представителям компании в США.

ЕК выступила против санкций США в отношении европейских компаний, которые занимаются реализацией проекта "Северный поток-2".

ЕК выступила против санкций США в отношении европейских компаний, которые занимаются реализацией проекта "Северный поток-2".

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны были быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

Россия строит газопроводы в обход Украины

Россия строит газопроводы в обход Украины

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • Комитет Сената США в июле принял законопроект о введении санкций против компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2" из России в Германию.

  • Администрация Дональда Трампа считает, что этот проект усилит экономическое влияние Москвы на Европу.

  • Российский "Газпром" возглавляет проект, тогда как другие участники оказывают финансовую поддержку – это Shell, немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV и французская Engie. OMV также публично высказалась в поддержку "Северного потока-2".

  • Проект столкнулся с юридическими вызовами со стороны Европы, которая меняет свои энергетические правила, в частности регулирование этого газопровода.

  • Сооружение газопровода "Северный поток-2" затягивается и с каждым месяцем становится все дороже. Главной причиной был отказ в разрешении на строительство со стороны Дании. Это привело к тому, что россиянам пришлось потратить лишние сотни миллионов евро, а все сроки уже сорвали.

  • Однако 30 октября Дания выдала разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне страны. Магистраль пройдет к юго-востоку от острова Борнхольм, заявили представители Датского энергетического агентства.

  • Немецкие коалиционные партии ХДС/ХСС и СДПГ разработали закон, который защищает газопровод "Северный поток-2" от правил новой газовой директивы Европейского Союза.

  • Соответствующая директива ЕС предусматривает обязательство выделять оператора газопровода независимого от компании, поставляющей ему газ.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктор Калиненко
Место
Россия
Теги
Новости России Северный поток - 2
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Ш. Олег
Ш. Олег
Американцы пугают Европу "газовым шантажом" со стороны России, а сами, по ходу, шантажисты те ещё. :)
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Как можно идти против США - недоумевает одна гордая ''независимая'' страна)
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Лoxлы, а если бы вы вступили в ЕС, как вы совершенно зря мечтаете? Вам пришлось бы тоже быть против своих хозяев - США? В ЕС все как в СССР, одни правила и законы для всех, все должны подчиняться
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