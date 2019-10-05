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5 октября • обновлено в 11:50
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Несмотря на критику Зе: ЕС пополнил бюджет Украины крупной суммой

1.6т Читать материал на украинском

ЕС выделил 12 млн евро в госбюджет Украины за достижения в реформировании госуправления.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Представительства ЕС в Украине. Таким образом ЕС оценил внедрение более конкурентных и прозрачных процедур отбора государственных служащих.

"ЕС продолжает оказывать поддержку реформе государственного управления в Украине путем распространения знаний, лучших практик и выделения существенной финансовой поддержки", – отметил глава Представительства Европейского Союза в Украине посол Матти Маасикас.

По его словам, реформа государственного управления является одной из ключевых которые проводит Украина.

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Рассчитанная на 5 лет программа бюджетной поддержки с общим бюджетом в 90 млн евро является частью комплексной помощи, которую ЕС оказывает реформе государственного управления. Она включает также техническую помощь правительственным учреждениям (всего 14 млн евро), и общую с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) поддержку Украинской архитектуры реформ (всего 27 млн евро).

Зеленский раскритиковал ЕС

Зеленский раскритиковал ЕС

"Остальные два транша в размере 20 млн евро на 2020 и 2021 годы соответственно будут осуществлены в случае, если правительство и в дальнейшем будет демонстрировать серьезную настроенность на реализацию Стратегии реформирования государственной службы на основе эффективного Закона о государственной службе, и выполнения ряда особых условий, среди которых - принятие Закона об общей административной процедуре", – говорится в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал ЕС во время его телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом.

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Место
Украина
Теги
Европейский Союз реформа бюджет
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Мир Миру
Мир Миру
ЄС надала безповоротну фінансову допомогу, чи Україна взяла позику під чорт зна що?
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
12млн для Нэзалэжни - это вже крупная сумма? Серьёзно? По 30 центов на кожну голову...
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Zrada Peremoga
Zrada Peremoga
Уха-ха-ха это Пети, слетать пару раз отдохнуть)!
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