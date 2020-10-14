ЕС поддержал санкции против граждан России из-за Навального

Послы Европейского Союза одобрили санкции против россиян, причастных к отравлению оппозиционера Алексея Навального.

Ограничительные меры будут введены против шести человек и одной организации – Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) и сотрудников силовых структур. Об этом в Twitter сообщил брюссельский журналист Рикард Йозвяк со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По словам дипломата, решение о введении санкций поддержали в Комитете постоянных представителей государств ЕС.

Одобрены санкции против россиян, причастных к отравлению Алексея Навального Twitter Рикард Йозвяк

По предварительным данным, ЕС уже проводит письменную процедуру утверждения санкций по "делу Навального". Ожидается, что процесс завершится в четверг утром.

В Министерстве иностранных дел Германии заявили, что санкции по "делу Навального" могут коснуться, в том числе, разработчиков "Новичка".

Ограничительные меры будут включать запрет на въезд в ЕС и ограничения на экономическую активность.

Позже министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сообщил, что Москва зеркально ответит на санкции Европейского Союза по "делу Навального".

"Сейчас немцы никаких фактов не собираются предоставлять, несмотря на все международно-правовые обязательства. Мы отвечаем зеркально", – заявил Лавров.

Напомним, что Германия и Франция готовят пакет санкций против России из-за отравления Алексея Навального. Ограничительные меры могут задеть в том числе офицеров Главного управления Генштаба ВС РФ, более известного как ГРУ (Главное разведывательное управление). Санкциями предлагается запретить им въезд в Евросоюз, а также заморозить активы.

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