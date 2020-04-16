Улететь из Украины можно будет к осени. Рейсы восстановятся в 2021 году – эксклюзив

Из-за пандемии коронавируса Европейский Союз может закрыть свои границы до сентября 2020 года, что сделает невозможным международные путешествия для украинцев еще на несколько месяцев. Сроки возобновления сообщений на днях озвучил президент Франции Эммануэль Макрон во время видеоконференции с лидерами профсоюзов. Основная причина – разница в протекании эпидемии в разных странах мира. Мол, США еще не дошли пика, а страны Азии, где фиксируют снижение количества заболевания, может накрыть уже вторая волна эпидемии.

Когда реально страны Шенгенской зоны начнут открывать границы, а Украина восстанавливать авиасообщение с внешним миром – читайте в материале OBOZREVATEL.

Запад уже месяц как закрыт для путешествий

Границы стран-членов ЕС закрыли в марте на месяц – до 17-18 апреля с уточнением, что в случае необходимости этот срок может быть продлен. Пока ни одна страна, кроме Франции, не спрогнозировала дальнейших действий. Лишь глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в недавнем интервью посоветовала европейцам не бронировать летние отпуска, так как "пока никто не может дать достоверных прогнозов на июль и август".

Тем временем в прессу просачиваются слухи, сделанные на неофициальном уровне. В одном из чешских туристических журналов написали, что границы Италии останутся закрытыми на 6-8 месяцев. Такие оценки привели журналисты сайта Тhelocal.it.

ЕС закрыл границы для туристов Ракурс

Судя по последним новостям, правительства большинства стран прошли пик эпидемии коронавируса и сейчас занимаются смягчением карантинных мероприятий. Об этом уже заявили Австрия, Чехия, Норвегия и даже Италия и Испания, которые больше всех пострадали из-за пандемии. А вот когда собираются открывать границы – не уточняют. Большинство экспертов сейчас сходятся на том, что ЕС действительно останется закрытым для туристов других стран как минимум до осени. И то, если первая волна пандемии пойдет на спад и удастся в ручном режиме контролировать вторую волну, которая, без сомнений, накроет мир в октябре-ноябре.

"Даже если пандемия COVID-19 пойдет на спад, то в ближайшие месяцы украинцам не стоит ждать открытия границ между странами. В ближайшие полгода-год Европа и весь мир будут закрытыми для туризма", – спрогнозировал недавно заместитель министра МВД Антон Геращенко.

"Глобальные путешествия могут значительно сократиться, людям следует научиться жить в новых условиях – пандемии коронавируса", – заверил в интервью OBOZREVATEL врач-инфекционист Владимир Курпита.

Однако среди украинских экспертов есть и оптимистические прогнозы: некоторые страны в ЕС начнут открываться с июня-июля, чтобы заняться подъемом своих экономик.

"Перекрытие границ актуально исключительно для отсрочки начала эпидемии. Поэтому вопрос их открытия больше политическое решение, чем эпидемиологическое. Ни одна граница не способна остановить инфекционного возбудителя, а уровень миграции населения, связанный с репатриацией граждан, уже давно убрал границы для коронавируса", – считает бывший санитарный врач Украины Святослав Протас.

Что говорят в аэропорту "Борисполь" и "Жуляны"

Директор крупнейшего украинского аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин в комментарии OBOZREVATEL заверил, как только правительства стран Шенгенской зоны, а затем и Украина отменят миграционные ограничения, аэропорт возобновит работу. Однако когда точно это произойдет и каким образом из ограничений по перевозкам будут выходить другие страны – пока никто точно сказать не может. Сам аэропорт работает и сейчас, обслуживая в основном грузовые рейсы.

Аэропорт "Борисполь" 112 канал

"Открыть "Борисполь" и снять миграционные ограничения внутри Украины мало. Важно, чтобы мир тоже начал открываться. Оптимистично настроенные авиаперевозчики поставили продажу (в Киев) на май, кто-то планирует с конца июня, кто-то – с сентября-октября, еще кто-то будет ожидать зимнюю навигацию. Некоторые говорят, что полноценно пассажирские рейсы могут восстановиться только с началом летней навигации 2021 года", – подчеркнул Рябикин.

"Мы общаемся с коллегами Шенгенских стран и там пока речь идет о восстановлении внутришенгенских перевозок во второй половине года. Хотя Австрия настроена более оптимистично. Наши авиа пока не делают прогнозов. МАУ не открывает никаких продаж. Lufthansa Group, из того, что мы видим из прессы, настроена на полноценную работу уже с зимней навигации. Но это не значит, что они не будут летать летом. Будут поэтапно восстанавливать сеть и открывать новые линии. Сам "Борисполь" ни на минуту не прекратил свою работу. Мы готовы обслуживать пассажиров в любой момент", – добавил он.

Пресс-секретарь столичного аэропорта "Жуляны" Галина Богданенко также заверила, что они готовы к работе. Их крупнейший авиаперевозчик Wizz Air сокращает 19% своего штата, а с недавнего времени начал продавать авиабилеты с открытой датой. Похожим путем идут другие авиакомпании, но некоторые находятся даже на грани банкротства.

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