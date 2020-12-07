ЕС одобрил новые санкции против России

Министры иностранных дел Европейского Союза одобрили новые санкции против России в рамках "дела Магнитского" из-за нарушений в области прав человека.

Новые ограничительные меры вступят в силу 10 декабря. Об этом сообщил брюссельский журналист Рикард Йозвяк на своей странице в Twitter. Позже информация появилась и в официальном журнале Евросоюза.

Данное законодательство готовилось давно и получило название "европейского акта Магнитского" по аналогии с законом США.

В журнале ЕС опубликовали пояснение, что санкции предусматривают создание глобального "черного списка" лиц, которым запрещен въезд на территорию ЕС и доступ к финансовой системе Евросоюза. Все их активы в европейских банках подлежат заморозке, резиденты ЕС не имеют права предоставлять этим лицам любые финансовые услуги.

В отличие от уже действующих санкционных режимов ЕС, он будет "тематическим", а не "географическим". Это обеспечит гибкость для воздействия на нарушителей прав человека во всем мире, независимо от гражданства и местонахождения.

В 2012 году Конгресс США принял "закон Магнитского", налагающий санкции на российских госслужащих, подозреваемых в нарушении прав человека. В июле 2020 года Британия применила персональные санкции в связи с этим делом.

Тогда ограничительные меры ввели против председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина и еще 24 человек, связанных с российскими силовыми структурами.

В "черный список" также попали: заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь, судья Мосгорсуда Сергей Подопригоров, судьи Алексей Криворучко и Светлана Ухналева, бывший сотрудник прокуратуры и СК при МВД Олег Логунов, экс-начальник СИЗО "Матросская тишина" Иван Прокопенко, врач Александра Гаусс и другие следователи, тюремщики, судьи.

В чем суть "дела Магнитского"

Юриста Сергея Магнитского арестовали в России в ноябре 2008 года по обвинению в уклонении от уплаты налогов. В ноябре 2009 года он умер в следственном изоляторе. Защита заявила, что ему не оказывали необходимую медицинскую помощь, а правозащитники обвинили в его смерти врачей и силовиков.

Уголовное преследование Магнитского связывают с тем, что он раскрыл многомиллиардную схему хищений из российского бюджета, к которому были причастны сотрудники правоохранительных органов.

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