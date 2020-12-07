ЕС одобрил новые санкции против России

Министры иностранных дел Европейского Союза одобрили новые санкции против России в рамках "дела Магнитского" из-за нарушений в области прав человека.

Новые ограничительные меры вступят в силу 10 декабря. Об этом сообщил брюссельский журналист Рикард Йозвяк на своей странице в Twitter.

Данное законодательство готовилось давно и получило название "европейского акта Магнитского" по аналогии с законом США.

В 2012 году Конгресс США принял "закон Магнитского", налагающий санкции на российских госслужащих, подозреваемых в нарушении прав человека. В июле 2020 года Британия ввела персональные санкции против 25 россиян в связи с "делом Магнитского".

В чем суть "дела Магнитского"

Юриста Сергея Магнитского арестовали в России в ноябре 2008 года по обвинению в уклонении от уплаты налогов. В ноябре 2009 года он умер в следственном изоляторе "Бутырка". Защита заявила, что ему не оказывали необходимую медицинскую помощь, а правозащитники обвинили в его смерти врачей и силовиков.

Уголовное преследование Магнитского связывают с тем, что он раскрыл многомиллиардную схему хищений из российского бюджета, к которому были причастны сотрудники правоохранительных органов.

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