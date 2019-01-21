ЕС обрушил санкционный удар на Россию: в Кремле резко отреагировали

В Кремле негативно отреагировали на решение министров стран ЕС ввести санкции против четырех граждан России в связи с причастностью к применению химоружия.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Интерфакс". Отметим, что речь идет о подозреваемых в применении химоружия на территории Великобритании и отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, в том числе Александра Петрова и Руслана Боширова.

"Наша реакция негативная. Вы сами сказали правильно, что они подозреваются, но подозреваются они безосновательно. Никаких доказательств до сих пор не прозвучало. Мы все знаем набор ставших уже знаменитыми фотографий этих двух граждан", — заявил Песков.

"Но вы знаете, что никаких более существенных, конкретных доказательств мы не знаем, поэтому негативно относимся к подобному решению", — подчеркнул он.

Санкции против России lb.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, министры иностранных дел стран Евросоюза в понедельник, 21 января, одобрили введение санкций против четырех представителей российской разведки, которых обвиняют в химических атаках.

История скандала:

Скрипаль, завербованный западными спецслужбами в 1990-х годах, и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта 2018 года.

Британские власти заявили, что за покушением стоит Россия — Скрипали были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом класса "Новичок". Лондон назвал имена и показал фотографии обвиняемых — Александра Петрова и Руслана Боширова, которые, по утверждению Британии, работают на ГРУ.

Позже Bellingcat и The Insider опубликовали расследования, в которых утверждали, что Петров и Боширов действительно работают на ГРУ, а их настоящие имена — Александр Мишкин и Анатолий Чепига соответственно. Боширов-Чепига, по информации журналистов, имеет звание Героя России.

Отравление Скрипаля спровоцировало усиление санкций против России.

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