МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

За отравление "Новичком": ЕС обрушил новый санкционный удар на Россию

5.4тЧитать материал на украинском

Послы ЕС в среду, 16 января, согласовали введение санкций против четырех лиц, которых подозревают в причастности к отравлению "Новичком" экс-сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Об этом сообщает корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк в Twitter. По его словам, санкции окончательно утвердит Совет министров ЕС 21 января.

"Послы ЕС сегодня согласились на введение санкций в отношении четырех офицеров ГРУ, в частности относительно двух "туристов" из Солсбери. Санкции утвердит Совет министров ЕС в понедельник (21 января. — Ред.) и они будут первыми санкциями, введенными по новому режиму о химическом оружии", — написал он.

Новости
Дело Скрипаля: всплыли новые данные о судьбе отравленных россиян
Петров и Боширов

Петров и Боширов

Телеканал 24

Отмечается, что послы ЕС также согласовали санкции против пяти сирийцев, ответственных за производство и применение химического оружия.

"В рамках нового режима в черный список включены пятеро сирийцев", — сообщил Йозвяк.

История скандала:

  • Скрипаль, завербованный западными спецслужбами в 1990-х годах, и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта 2018 года.

  • Британские власти заявили, что за покушением стоит Россия — Скрипали были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом класса "Новичок". Лондон назвал имена и показал фотографии обвиняемых — Александра Петрова и Руслана Боширова, которые, по утверждению Британии, работают на ГРУ.

  • Позже Bellingcat и The Insider опубликовали расследования, в которых утверждали, что Петров и Боширов действительно работают на ГРУ, а их настоящие имена — Александр Мишкин и Анатолий Чепига соответственно. Боширов-Чепига, по информации журналистов, имеет звание Героя России.

  • Отравление Скрипаля спровоцировало усиление санкций против России.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Санкции против России" на OBOZREVATEL.

Тема
Санкции против России
Место
Россия
Теги
ЕСсанкции
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
10
65
Смешно
4
Интересно
2
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Маленький Иппу Лохлов
Маленький Иппу Лохлов
Этот удар воистину ужасииин!!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
почему удар не "МОЩНЫЙ" ?
Показать комментарий полностью
Ответить
3
3
Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Махал Махалыч, пока что дохнете вы, свиньи вислоухие. Ну и про кацапов,: . На самом деле Kasap это "мясник" по турецки. Так турки называли стрельцов Московских царей и солдат русской армии Екатерины во времена турецких походов. Хохлы же, будучи рабами турок, переняли это слово не зная его значения. То есть "кацап" это победитель, освободивший хохлов от турецкого рабства. Современные хохлы, будучи тупы и филологически безграмотны придумали несуществующее слово "цап" якобы от которого идет "как цап" Но в славянских языках нет слова "цап" а в свиномове нет слова "как" . Живи с этим, убогий!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Лукин Андрей
Лукин Андрей
Махал Махалыч, главное-что бы твое не треснуло,то ведь нонче ход тухловской свиньи......
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2

Наши блоги