За отравление "Новичком": ЕС обрушил новый санкционный удар на Россию

Послы ЕС в среду, 16 января, согласовали введение санкций против четырех лиц, которых подозревают в причастности к отравлению "Новичком" экс-сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Об этом сообщает корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк в Twitter. По его словам, санкции окончательно утвердит Совет министров ЕС 21 января.

"Послы ЕС сегодня согласились на введение санкций в отношении четырех офицеров ГРУ, в частности относительно двух "туристов" из Солсбери. Санкции утвердит Совет министров ЕС в понедельник (21 января. — Ред.) и они будут первыми санкциями, введенными по новому режиму о химическом оружии", — написал он.

EU ambs have today agreed to sanction 4 GRU officers, including the two #Salisbury "tourists". 5 ppl from #Syria will also be listed. the sanctions will be approved by EU for mins on Mon & are the first under the new chemical weapons sanctions regime. #Russia #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 16 января 2019 г.

Петров и Боширов Телеканал 24

Отмечается, что послы ЕС также согласовали санкции против пяти сирийцев, ответственных за производство и применение химического оружия.

"В рамках нового режима в черный список включены пятеро сирийцев", — сообщил Йозвяк.

История скандала:

Скрипаль, завербованный западными спецслужбами в 1990-х годах, и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта 2018 года.

Британские власти заявили, что за покушением стоит Россия — Скрипали были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом класса "Новичок". Лондон назвал имена и показал фотографии обвиняемых — Александра Петрова и Руслана Боширова, которые, по утверждению Британии, работают на ГРУ.

Позже Bellingcat и The Insider опубликовали расследования, в которых утверждали, что Петров и Боширов действительно работают на ГРУ, а их настоящие имена — Александр Мишкин и Анатолий Чепига соответственно. Боширов-Чепига, по информации журналистов, имеет звание Героя России.

Отравление Скрипаля спровоцировало усиление санкций против России.

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