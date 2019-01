За отравление "Новичком": ЕС обрушил новый санкционный удар на Россию

Послы ЕС в среду, 16 января, согласовали введение санкций против четырех лиц, которых подозревают в причастности к отравлению "Новичком" экс-сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Об этом сообщает корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк в Twitter. По его словам, санкции окончательно утвердит Совет министров ЕС 21 января.

"Послы ЕС сегодня согласились на введение санкций в отношении четырех офицеров ГРУ, в частности относительно двух "туристов" из Солсбери. Санкции утвердит Совет министров ЕС в понедельник (21 января. — Ред.) и они будут первыми санкциями, введенными по новому режиму о химическом оружии", — написал он.

