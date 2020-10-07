Меркель не ударит по слабому месту Путина – Bloomberg

В Евросоюзе готовятся нанести удар по правительству Владимира Путина из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

По данным источников Bloomberg, новые санкции не затронут российский газопровод в обход Украины "Северный поток-2".

"Хотя контрмеры почти неизбежны, действия Европейского Союза могут состоять в замораживании активов и запрете на поездки российских чиновников. По словам официальных лиц, почти завершенный газопровод "Северный поток - 2" между Россией и Германией, настоящее слабое место Путина, скорее всего, они не затронут", – сказано в материале агентства.

Отмечается, что ограничения против силовых структур России не окажут должного влияния на Москву. Более болезненными были бы санкции против олигархов и высших должностных лиц.

"Любое применение химического оружия является серьезным актом и не может пройти без последствий", – заявил главный представитель Меркель Штеффен Зайберт после того, как Организация по запрещению химического оружия опубликовала свои заключения.

"В ближайшие дни в исполнительном совете ОЗХО и среди партнеров ЕС пройдут срочные обсуждения дальнейших шагов, которые необходимо предпринять", – добавил он.

Ранее министр иностранных дел России Гайка Маас заявил, что Европейский Союз обязательно введет санкции против России, если ОЗХО подтвердит данные об отравлении Навального.

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