Меркель не ударит по слабому месту Путина – Bloomberg
ЕС уже скоро введет санкции против России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального
Они скорей всего затронут представителей силовых структур РФ
Вероятно, санкций против газопровода "Северный поток-2" не будет
В Евросоюзе готовятся нанести удар по правительству Владимира Путина из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.
По данным источников Bloomberg, новые санкции не затронут российский газопровод в обход Украины "Северный поток-2".
"Хотя контрмеры почти неизбежны, действия Европейского Союза могут состоять в замораживании активов и запрете на поездки российских чиновников. По словам официальных лиц, почти завершенный газопровод "Северный поток - 2" между Россией и Германией, настоящее слабое место Путина, скорее всего, они не затронут", – сказано в материале агентства.
Отмечается, что ограничения против силовых структур России не окажут должного влияния на Москву. Более болезненными были бы санкции против олигархов и высших должностных лиц.
"Любое применение химического оружия является серьезным актом и не может пройти без последствий", – заявил главный представитель Меркель Штеффен Зайберт после того, как Организация по запрещению химического оружия опубликовала свои заключения.
"В ближайшие дни в исполнительном совете ОЗХО и среди партнеров ЕС пройдут срочные обсуждения дальнейших шагов, которые необходимо предпринять", – добавил он.
Ранее министр иностранных дел России Гайка Маас заявил, что Европейский Союз обязательно введет санкции против России, если ОЗХО подтвердит данные об отравлении Навального.
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 августа Алексею Навальному стало плохо прямо на борту самолета. Самолет экстренно сел, а политика срочно госпитализировали.
Оппозиционера доставили на лечение в Германию, в клинику Charite.
Там подтвердили, что Навальный был отравлен и впал в искусственную кому.
14 сентября немецкое правительство сообщило о том, что три независимые экспертизы, учитывая и проведенные во Франции и Швеции, подтвердили, что Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок".
В тот же день во время телефонной беседы президент Франции Эммануэль Макрон также заявил Путину, что у него есть доказательства того, что оппозиционера Навального отравили "Новичком".
15 сентября Навальный поделился первым фото после отравления и выхода из комы.
17 сентября опубликовали видео из номера гостиницы в России, где могли отравить Навального.