"ЕС – главный партнер Украины": Порошенко подбил итоги Соглашения об ассоциации

Заключение Соглашения об ассоциации с ЕС пять лет назад стоит в одном ряду с обретением независимости Украины.

Такое заявление на своей странице в Facebook сделал пятый президент Украины, глава партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко. "5 лет назад, 27 июня 2014 года, в Брюсселе имел высокую честь, выполняя волю украинского народа, завершить процесс подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", – написал он.

По словам политика, первые годы жизни этого документа были очень сложными: это и борьба за ратификацию Соглашения, и нейтрализация массированной российской дезинформации и противодействия, и создание внутренней архитектуры ее реализации.

Петр Порошенко

"Сегодня мы можем гордиться тем, что выстояли в этой борьбе и уже есть первые весомые успехи. С началом действия углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС в 2016 году для украинской экономики открылось окно возможностей. И уже через три года мы достигли рекордного за всю историю уровня торговли между Украиной и ЕС. ЕС – главный торговый партнер Украины с долей более 42% от общего объема экспорта. Это не просто цифры, а фактор роста благосостояния каждой украинской семьи. Мы будем продолжать работать, чтобы углубить интеграцию Украины во внутренний рынок ЕС", – подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что все пять лет своего президентства оставался предан идее интеграции Украины в европейские и евроатлантические структуры.

"Глубоко убежден, что вступление в ЕС и НАТО – единственно верный курс развития государства и гарантия независимости, безопасности, территориальной целостности и благосостояния Украины. По моей инициативе этот курс был включен в Конституцию Украины. Под флагами членства в ЕС и НАТО собралась и наша команда "Европейской солидарности". Наша цель – создать условия, необходимые для подачи заявки на членство в ЕС в 2023 году и начать предвступительные переговоры до 2028 года. Это вполне реально и совпадает как с внутренними украинскими, так и европейскими политическими и финансовыми циклами. Защитим наше европейское будущее! Будущее Украины в Европе!" – сказано в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 марта Украина подписала политическую часть Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

27 июня Украина и Европейский Союз подписали экономическую часть Соглашения об ассоциации, которая предусматривает создание зоны свободной торговли.

В угоду России Украина и ЕС углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли между Украиной и Евросоюзом отложили на год. Таким образом, она начала действовать с 31 декабря 2015 года.

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