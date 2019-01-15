ЕС – главный партнер: Украина существенно увеличила экспорт товаров

Экспорт украинских товаров за 11 месяцев 2018 года составил 43,2 млрд долларов.
Таким образом, соответствующий показатель по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличился на 9,9%, сообщает Министерство экономического развития и торговли в Telegram.
По товарной структуре Украина больше всего экспортирует:
недрагоценных металлов и изделий из них – на 10,7 млрд долларов;
продуктов растительного происхождения – на 8,9 млрд долларов;
машин, оборудования и механизмов – на 4,2 млрд долларов;
жиров и масла – на 4 млрд долларов.
По данным Минэкономразвития, основным торговым партнером Украины с долей в 42,6% от общего объема остается Европейский Союз.
Министерство экономического развития и торговли
Как сообщал OBOZREVATEL, Украина в 2018 году импортировала нефтепродуктов на 5,54 млрд долларов. По сравнению с 2017 годом импорт вырос на 31%.
Импорт из Беларуси в денежном выражении составил 2,11 млрд долларов (38,1%), из России – 2,07 млрд долларов (37,3%), а из Литвы – 570,5 млн долларов (10,3%).
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все новости по теме "Экспорт и импорт товаров" на OBOZREVATEL.