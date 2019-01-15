ЕС – главный партнер: Украина существенно увеличила экспорт товаров

Экспорт украинских товаров за 11 месяцев 2018 года составил 43,2 млрд долларов.

Таким образом, соответствующий показатель по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличился на 9,9%, сообщает Министерство экономического развития и торговли в Telegram.

По товарной структуре Украина больше всего экспортирует:

недрагоценных металлов и изделий из них – на 10,7 млрд долларов;

продуктов растительного происхождения – на 8,9 млрд долларов;

машин, оборудования и механизмов – на 4,2 млрд долларов;

жиров и масла – на 4 млрд долларов.

По данным Минэкономразвития, основным торговым партнером Украины с долей в 42,6% от общего объема остается Европейский Союз.

Министерство экономического развития и торговли

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина в 2018 году импортировала нефтепродуктов на 5,54 млрд долларов. По сравнению с 2017 годом импорт вырос на 31%.

Импорт из Беларуси в денежном выражении составил 2,11 млрд долларов (38,1%), из России – 2,07 млрд долларов (37,3%), а из Литвы – 570,5 млн долларов (10,3%).

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