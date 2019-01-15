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МирСпорт

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ЕС – главный партнер: Украина существенно увеличила экспорт товаров

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Экспорт украинских товаров за 11 месяцев 2018 года составил 43,2 млрд долларов.

Таким образом, соответствующий показатель по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличился на 9,9%, сообщает Министерство экономического развития и торговли в Telegram.

По товарной структуре Украина больше всего экспортирует:

  • недрагоценных металлов и изделий из них – на 10,7 млрд долларов;

  • продуктов растительного происхождения – на 8,9 млрд долларов;

  • машин, оборудования и механизмов – на 4,2 млрд долларов;

  • жиров и масла – на 4 млрд долларов.

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По данным Минэкономразвития, основным торговым партнером Украины с долей в 42,6% от общего объема остается Европейский Союз.

ЕС – главный партнер: Украина существенно увеличила экспорт товаров

Министерство экономического развития и торговли

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина в 2018 году импортировала нефтепродуктов на 5,54 млрд долларов. По сравнению с 2017 годом импорт вырос на 31%.

Импорт из Беларуси в денежном выражении составил 2,11 млрд долларов (38,1%), из России – 2,07 млрд долларов (37,3%), а из Литвы – 570,5 млн долларов (10,3%).

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Тема
Экспорт и импорт товаров
Место
Украина
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Валевич Борис
Валевич Борис
Те же товары гнилая рашка не хотела покупать у Украины, то пальмовое масло найдут, то грибок или еще какие - нибудь антибиотики - теперь гавно жрут и пусть теперь говорят что не было политики и про "братские" народы - тьфу .....твари
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CARGO 100
CARGO 100
А по факту увеличился только импорт, а экспорт в ЕС упал на 8% ... Во вас "причесывают" через кастрюли ...
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