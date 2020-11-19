ЕС больше не выделит ни одного евро режиму Лукашенко, – глава дипломатии

Евросоюз больше не выделит ни одного евро режиму незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Как заявил заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, отныне вся спонсорская помощь будет направлена неправительственным организациям для поддержки гражданского общества, передает "РБК-Украина".

"Мы больше не переведём ни единого евро режиму Лукашенко. Все деньги пойдут на развитие гражданского общества Белоруссии через различные неправительственные организации", — заявил он.

Также по итогам встречи министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что пока Лукашенко не пойдет на диалог с народом, ЕС будет повышать давление на него.

Евросоюз уже согласовал введение нового пакета санкций, под которые попадут не только чиновники, но и организации, компании и бизнесмены, связанные с оккупационными властями, передает "Европейская правда".

"Репрессии режима Лукашенко против людей не прекратились. Мы уже внесли в санкционный список более 50 человек в рамках двух раундов санкций и сегодня мы договорились начать подготовку к новому этапу", – сказал Боррель.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 ноября Совет Европейского Союза утвердил дополнительный санкционный список за фальсификацию выборов в Беларуси. В частности, они затронули и незаконно избранного президента Александра Лукашенко. После этого аналогичный шаг предприняла и Канада.