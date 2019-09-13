"Ерунда выходит": в России жестко прошлись по Зеленскому из-за газопровода Путина

Глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за его позицию по газопроводу "Северный поток-2".

"Зеленский называет "Северный поток-2" угрозой для Европы, но российский газ, идущий через Украину, угрозой для Европы не считает", – написал Пушков в Twitter.

По его словам, президент Украины даже напротив – сражается за транзит

"Ерунда выходит, логики никакой. Сказал бы прямо: "гроши боюсь потерять от прекращения транзита". Вот и вся "угроза", – резюмировал член Совета Федерации России.

Зеленский называет Сев.поток-2 "угрозой для Европы", но российский газ, идущий через Украину, угрозой для Европы не считает. Даже напротив - сражается за транзит. Ерунда выходит, логики никакой. Сказал бы прямо: "гроши боюсь потерять от прекращения транзита". Вот и вся "угроза". — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 12, 2019

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

Россия строит газопроводы в обход Украины

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

Член Совета Федерации России раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за его позицию по газопроводу "Северный поток-2"

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