"Ерунда выходит": в России жестко прошлись по Зеленскому из-за газопровода Путина

Глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за его позицию по газопроводу "Северный поток-2".
"Зеленский называет "Северный поток-2" угрозой для Европы, но российский газ, идущий через Украину, угрозой для Европы не считает", – написал Пушков в Twitter.
По его словам, президент Украины даже напротив – сражается за транзит
"Ерунда выходит, логики никакой. Сказал бы прямо: "гроши боюсь потерять от прекращения транзита". Вот и вся "угроза", – резюмировал член Совета Федерации России.
Зеленский называет Сев.поток-2 "угрозой для Европы", но российский газ, идущий через Украину, угрозой для Европы не считает. Даже напротив - сражается за транзит. Ерунда выходит, логики никакой. Сказал бы прямо: "гроши боюсь потерять от прекращения транзита". Вот и вся "угроза".— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 12, 2019
Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.
Россия строит газопроводы в обход Украины
"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.
Член Совета Федерации России раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за его позицию по газопроводу "Северный поток-2"
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 февраля Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок в Газовую директиву ЕС, которые позволят их утвердить, однако оставят Берлину широкие возможности для реализации проекта "Северный поток-2".
13 февраля Совет ЕС и Европарламент предварительно одобрили усиление Газовой директивы Евросоюза на основании значительно доработанного и смягченного проекта поправок, разработанного Германией и Францией. От них напрямую зависит судьба российского газопровода в обход Украины.
21 февраля Совет Европейского Союза одобрил поправки к Газовой директиве, которые затрагивают "Северный поток-2". Речь идет о компромиссном варианте поправок, усиливающих требования к новому проекту российского газового монополиста "Газпрома".
19 марта Комитет Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике поддержал проект поправок в Газовой директиве ЕС, которая может создать препятствия для российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2".
4 апреля Европарламент окончательно одобрил поправки к Газовой директиве.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.