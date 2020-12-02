Ермак заявил, что крупный бизнес не должен прятаться за физлицами-предпринимателями

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о важности того, чтобы крупный бизнес не уклонялся от уплаты налогов, прячась за физлицами-предпринимателями.

"Внимание фискальных органов должно быть приковано именно к подобным схемам. А честные небольшие предприниматели должны работать спокойно", – сообщил он в Facebook, комментируя отсрочку обязательного использования кассовых аппаратов для ФЛП II-IV групп.

По словам Ермака, в условиях пандемии и карантина для президента Владимира Зеленского важно поддержать именно честный малый и средний бизнес.

"Чтобы срочно решить ситуацию, президент подал законопроект как неотложный, и на его базе фракции нашли компромиссное решение, которое получило 319 голосов "за". Поэтому это – совместная работа. Документ отменяет норму о так называемом кэшбеке, которая вызвала большое возмущение в обществе", – подчеркнул глава ОП.

Он также добавил, что принятые поправки уменьшают перечень рисковых видов деятельности и привязывают все лимиты к ставке минимальной заработной платы, в частности лимит фискализации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине по предложению президента Владимира Зеленского учет обращения физических лиц-предпринимателей перенесли на год, до 1 января 2022 года. В результате такого решения в тени могут остаться сотни тысяч ФЛП, которые уже превышают лимиты оборотов и должны платить полные налоги, однако скрывают свою выручку.

Это ударит по бюджетным наполнениям. Украина потеряет как минимум 2,5 млрд. Кроме того, по предложению Зеленского отменили штрафы в том случае, если в кассе обнаружат больше денег, чем учтено налоговой. Кроме того, введение учета – одно из условий меморандума с МВФ, на который согласились украинские власти.

Соответствующие изменения президент подал в законопроекте №4439, после представители всех фракций создали доработанный документ №4439-д и приняли его.