Расходы на Офис президента должны вырасти на 354 млн: Ермак заявил об экономии

Глава Офиса президента Андрей Ермак считает недопустимым увеличение расходов на содержание органов государственной власти во время экономического кризиса.

Такое заявление было опубликовано на сайте президента Украины вечером в пятницу, 18 сентября. Комментируя проект Госбюджета на 2021 год, Ермак заявил, что Владимир Зеленский "требует от всех органов власти жесткой экономии".

"Все расходы должны быть хорошо обоснованными и действительно необходимыми. Всех чиновников, кто позволит себе неадекватные расходы, будут беспощадно увольнять, а каждую подозрительную трату – тщательно проверять", – заверил глава ОП.

Ермак сообщил, что обратился к Министерству финансов и Государственному управлению делами с просьбой тщательно поработать вместе с народными депутатами проекта закона для "рационального сокращения расходов на обеспечение деятельности Офиса президента".

По словам Ермака, сейчас численность сотрудников Офиса президента самая низкая за последние 10 лет [419 при максимальном количестве 579 в 2014 году]. Он заявил, что Зеленский готов на 10% сократить штат сотрудников ОП в случае необходимости.

Как писал OBOZREVATEL, согласно проекту закона о "Государственном бюджете Украины на 2021-й год" расходы на Офис президента могут увеличиться на 39% по сравнению с годом нынешним – до 1 миллиард 266,8 миллиона гривен. Таким образом, уже в следующем году украинские налогоплательщики должны будут потратить на президента на 354 млн больше. Увеличить хотят как потребительские расходы в целом, куда входят поездки и перелеты президента, так и расходы на зарплаты аппарата.