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8 апреля • обновлено в 21:44
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Ермак пообещал США принять законы для транша МВФ: о чем договорились

4.4т
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В ближайшее время Верховная Рада должна принять законы, необходимые для начала реализации новой программы сотрудничества Украины с МВФ.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак на встрече с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин, сообщила пресс-служба ОП 8 апреля.

Сотрудничество с МВФ

Сотрудничество с МВФ

Указывается, что первоочередное внимание на встрече было уделено вопросам противодействия пандемии коронавируса. Ермак выразил американской стороне соболезнования в связи с большими человеческими потерями.

Также обсуждались итоги телефонной беседы президента Владимира Зеленского и государственного секретаря США Майка Помпео. "Стороны отметили конструктивный характер этого разговора и скоординировали дальнейшие действия в целях выполнения достигнутых договоренностей", – отчиталась пресс-служба.

Руководитель ОП проинформировал Кристину Квин о ситуации на Донбассе и переговорах по урегулированию конфликта.

Стороны, как сообщила пресс-служба, обсудили и "актуальные вопросы развития украинско-американского сотрудничества в торгово-экономической и других сферах".

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Автор
Дарья Дурова
Тема
транш МВФ
Персона
Андрей Ермак
Место
Украина
Теги
Экономика Украины политика посольство США в Украине МВФ Офис президента
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
а сколько он за это получит? Надеюсь, брат его теперь не обделит? И ваще, почему вместо подвоза туалетной бумаги ЗЕрмак гарантирует принятие законов? Он ХТО? ..... в пальто?
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
оу,це так нэзалэжно,аж страшко.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Заголовок так и кричит о независимости о которой порошенко говорит в каждом интервью)))))
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