Ермак пообещал США принять законы для транша МВФ: о чем договорились

В ближайшее время Верховная Рада должна принять законы, необходимые для начала реализации новой программы сотрудничества Украины с МВФ.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак на встрече с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин, сообщила пресс-служба ОП 8 апреля.

Сотрудничество с МВФ

Указывается, что первоочередное внимание на встрече было уделено вопросам противодействия пандемии коронавируса. Ермак выразил американской стороне соболезнования в связи с большими человеческими потерями.

Также обсуждались итоги телефонной беседы президента Владимира Зеленского и государственного секретаря США Майка Помпео. "Стороны отметили конструктивный характер этого разговора и скоординировали дальнейшие действия в целях выполнения достигнутых договоренностей", – отчиталась пресс-служба.

Руководитель ОП проинформировал Кристину Квин о ситуации на Донбассе и переговорах по урегулированию конфликта.

Стороны, как сообщила пресс-служба, обсудили и "актуальные вопросы развития украинско-американского сотрудничества в торгово-экономической и других сферах".

Как сообщал OBOZREVATEL:

В МВФ заявили, что в случае принятия в Украине законов о банках и о земельной реформе страна получит даже больший кредит, чем предполагалось.

Верховная Рада на внеочередном собрании 30 марта в первом чтении приняла законопроект, регулирующий работу банковской деятельности и от которого, в том числе, зависит получение финансовой помощи от МВФ.

Украина 13 марта выплатила Международному валютному фонду очередной платеж в размере $409,6 млн по программе расширенного финансирования EFF.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие недели может быть подписан меморандум с МВФ о программе расширенного финансирования.

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