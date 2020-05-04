Эпоха долгостроев возвращается: карантин ударил по рынку недвижимости в Украине

В Украине рынок недвижимости пострадал из-за карантина, в итоге сдача строящихся объектов может быть отложена на год, при этом часть проектов могут заморозить на долго.

Соответствующими прогнозами поделились участники рынка, передает ProfiDOM.com.ua.

Как рассказал руководитель проекта Rusaniv Residence Александр Изаров, в сложившихся условиях в более 20% строящихся объектов сроки сдачи будут смещены на 3-4 месяца, в 25% - на 6 и более месяцев, в 20-25% объектов задержка с вводом в эксплуатацию составит от 9 до 12 месяцев, а в 15% - строительство затянется на 1 год и более.

"Те объекты, в том числе совместные партнерские проекты, которые строятся за счет собственных средств девелоперов, а не за деньги покупателей жилья, могут быть завершены вовремя. Но их доля на рынке - 15-17% от всего строящегося жилья. Именно к ним и будет приковано наибольшее внимание потенциальных инвесторов, стремящихся сохранить свои средства", - сообщил Изаров.

По словам директора по маркетингу многофункционального ЖК Polaris Home&Plaza Анжелики Саакян, на сегодняшний день более 20% строек остановлено, еще примерно на 30% площадках работы временно остановлены, на остальных же объектах работы продолжаются. "Сейчас только около 40 строительных площадок имеют запас прочности и, вероятно, будут закончены в срок. Для остальных объектов сложные времена либо уже наступили, либо наступят через 1-6 месяцев", - отметила она.

Таким образом, говорят эксперты, на сегодняшний момент существует большой риск появления новых долгостроев. Можно говорить, что минимум 60-70 строящихся объектов находятся в зоне повышенного риска.

Эксперты полагают, что до 30% компаний, которые строят 1-2 проекта, могут исчезнуть с орбиты. Их незавершенные проекты при оптимистическом раскладе могут быть выкуплены другими девелоперами. А пессимистический сценарий - это появление огромного количества незавершенных, замороженных проектов.

Как сообщал OBOZREVATEL, более половины киевских новостроек попадают в категорию рисковых. Компании, которые их строят, имеют проблемы с земельными участками, лицензиями и другими разрешительными документами.

В Украине до конца 2020 года планируют ввести общий реестр всей первичной недвижимости. Застройщики смогут выставлять на продажу только зарегистрированные в нем квартиры.

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