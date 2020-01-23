Эпидемия в Китае стремительно обрушила мировые цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок в четверг, 23 января, упали в ходе азиатских торгов.
В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 62,20 доллара за баррель, что на 3,9% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют результаты торгов.
Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизился на 4,8% – до 55,69 доллара за баррель.
Котировки Brent
ICE Futures
Котировки WTI
ICE Futures
При этом цена российской нефти Urals упала на 3,4% – до 57,36 доллара за баррель.
Котировки Urals
Maanimo
Стоимость сырья падает на опасениях, что распространение уханьского коронавируса может привести к сокращению спроса на рынке, где и без того наблюдается избыток предложения.
В частности, в Китае подтвердили 291 случай инфицирования новым опасным коронавирусом 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку.
Вспышка неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй произошла еще в конце декабря, теперь же удалось подсчитать количество заразившихся.
Цены на нефть эталонных марок в четверг, 23 января, упали в ходе азиатских торгов
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее цена нефти Brent выросла до 71,13 доллара за баррель на новостях об атаке Ирана на две американские военные базы в Ираке.
Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подскочил до 65,46 доллара за баррель.
Резкий рост показала и российская нефть Urals, которая подорожала до 61,38 доллара за баррель.
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