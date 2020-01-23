Главная Новости
23 января • обновлено в 10:44
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Эпидемия в Китае стремительно обрушила мировые цены на нефть

Читать материал на украинском

Цены на нефть эталонных марок в четверг, 23 января, упали в ходе азиатских торгов.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 62,20 доллара за баррель, что на 3,9% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизился на 4,8% – до 55,69 доллара за баррель.

Котировки Brent

Котировки Brent

ICE Futures

Котировки WTI

Котировки WTI

ICE Futures

Новости
Нефть упадет до $10: в России забили тревогу из-за грядущего краха экономики

При этом цена российской нефти Urals упала на 3,4% – до 57,36 доллара за баррель.

Котировки Urals

Котировки Urals

Maanimo

Стоимость сырья падает на опасениях, что распространение уханьского коронавируса может привести к сокращению спроса на рынке, где и без того наблюдается избыток предложения.

В частности, в Китае подтвердили 291 случай инфицирования новым опасным коронавирусом 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку.

Вспышка неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй произошла еще в конце декабря, теперь же удалось подсчитать количество заразившихся.

Цены на нефть эталонных марок в четверг, 23 января, упали в ходе азиатских торгов

Цены на нефть эталонных марок в четверг, 23 января, упали в ходе азиатских торгов

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Ранее цена нефти Brent выросла до 71,13 доллара за баррель на новостях об атаке Ирана на две американские военные базы в Ираке.

  • Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подскочил до 65,46 доллара за баррель.

  • Резкий рост показала и российская нефть Urals, которая подорожала до 61,38 доллара за баррель.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Коронавирус 2019-nCoV" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктор Калиненко
Темы
Коронавирус 2019-nCoV Мировые цены на нефть
Место
Украина
Теги
Urals Brent WTI
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Shymskaja Elvira
Shymskaja Elvira
На этом сайте лeгко найти крaсивую дeвушку для сeкса в своем городе uasexworld.forumok.top
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги