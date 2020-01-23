Эпидемия в Китае стремительно обрушила мировые цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок в четверг, 23 января, упали в ходе азиатских торгов.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 62,20 доллара за баррель, что на 3,9% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизился на 4,8% – до 55,69 доллара за баррель.

Котировки Brent ICE Futures

Котировки WTI ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals упала на 3,4% – до 57,36 доллара за баррель.

Котировки Urals Maanimo

Стоимость сырья падает на опасениях, что распространение уханьского коронавируса может привести к сокращению спроса на рынке, где и без того наблюдается избыток предложения.

В частности, в Китае подтвердили 291 случай инфицирования новым опасным коронавирусом 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку.

Вспышка неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй произошла еще в конце декабря, теперь же удалось подсчитать количество заразившихся.

Цены на нефть эталонных марок в четверг, 23 января, упали в ходе азиатских торгов

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее цена нефти Brent выросла до 71,13 доллара за баррель на новостях об атаке Ирана на две американские военные базы в Ираке.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подскочил до 65,46 доллара за баррель.

Резкий рост показала и российская нефть Urals, которая подорожала до 61,38 доллара за баррель.

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