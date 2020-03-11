Эпидемия стала глобальной: глава МВФ назвала новые угрозы от коронавируса

Глава МВФ Кристалина Георгиева считает, что эпидемия коронавируса из региональной уже превратилась в глобальную проблему, так как охватила треть всех стран.

Из-за этого в 2020 году мировая экономика вырастет меньше, чем в 2019 году. Об этом говорится в блоге Георгиевой на сайте МВФ.

Ущерб от коронавируса

По ее словам, болезнь наносит как прямой ущерб (от смертности), так и непрямой – из-за того, что падает активность бизнеса. Вот главные угрозы:

Ущерб предложению товаров и услуг нанесут заболеваемость и смертность, а также борьба с распространением заболевания (она уменьшает активность бизнеса, повышает затраты из-за перебоев в поставках и ужесточения условий кредитования).

Падает спрос из-за того, что покупатели товаров и услуг боятся неопределенности, а увеличенные меры предосторожности с одной стороны повышают затраты, а с другой – мешают тратить деньги.

Эти негативные факторы не "замыкаются" на странах, в которых бушует эпидемия, а распространяются и на другие государства.

"Опыт указывает на то, что примерно одну треть экономического ущерба от заболевания составят прямые издержки: вследствие потери жизни, закрытия предприятий и карантинов. Остальные две трети ущерба будут иметь косвенный характер, являясь следствием уменьшения уверенности потребителей, более сдержанного поведения коммерческих предприятий и более жестких условий на финансовых рынках", – написала Георгиева.

Глава МВФ отметила, что есть и позитивный момент: финансовые системы сейчас более прочные, чем до мирового финансового кризиса.

"При любом сценарии мировой рост в 2020 году будет ниже уровня прошлого года. Трудно предсказать, насколько сильно он упадет и на какое время", – подытожила Георгиева.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее нефть заметно дешевела на новостях о распространении эпидемии коронавируса в Китае.

Коронавирус 2019-nCoV (новый штамм вируса пневмонии) впервые обнаруженный в Китае. В начале 2020 года был подтвержден факт передачи этого вируса от человека к человеку, что сразу же на порядок увеличило его опасность.

Эксперты отмечают, что вспышка пневмонии нового типа может привести к замедлению роста глобальной экономики и обернется последующим спадом спроса на нефть.

Вспышка коронавируса обрушила совокупный доход стран-лидеров по добыче нефти на 15%.

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