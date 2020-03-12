Эпидемия коронавируса: в Украине авиаперевозчики вынуждено отменили десятки рейсов

Крупнейшие авиакомпании МАУ, SkyUp, Wizz Air, Ryanair вынуждены отменить ряд рейсов из Украины в европейские страны, а также в Азербайджан и Израиль из-за вспышки коронавируса COVID-19.
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) объявила об отмене рейсов в 16 стран, а также сокращении частоты полетов на внутренних маршрутах в Украине, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
В компании уточнили, что отменили некоторые рейсы в Италию, Швейцарию, Грецию, Германию, Израиль, Испанию, Великобританию, Литву, Азербайджан, Турцию, Польшу, Венгрию, Австрию, Чехию, Финляндию, Данию, а также вторую частоту отдельных внутренних рейсов в пределах Украины.
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Авиаперевозчик пообещал дополнительно сообщить о дальнейших решениях в контексте введения карантина в Италии. Пассажиры, которые оставили свои контактные данные при бронировании, будут проинформированы о любых изменениях в расписании заранее.
"МАУ рекомендует проверять статус рейсов за несколько дней до вылета на сайте", – отмечается в сообщении.
В свою очередь вторая крупнейшая украинская авиакомпания SkyUp также анонсировала изменения в полетной программе.
"Сейчас внешние обстоятельства вносят свои поправки в масштабные планы SkyUp Airlines. Мы готовим развернутый ответ по поводу возможных изменений полетной программы", – отмечается в сообщении авиаперевозчика.
Кроме того, об отмене рейсов сообщили и в компании Wizz Air. По данным Reuters, авиакомпания с 10 марта по 3 апреля отменяет рейсы в несколько итальянских аэропортов, а в израильские города Тель-Авив и Эйлат Wizz Air не будет летать с 12 по 23 марта.
О прекращении полетов также заявили в Ryanair.
"Ryanair только что объявил, что все внутренние и международные рейсы из/в Италию будут приостановлены! Италия будет закрытой для туризма! С 24:00 11 марта до 24:00 8 апреля Ryanair приостановит все внутренние рейсы. С 24:00 13 марта до 24:00 8 апреля Ryanair приостановит все международные рейсы", - говорится в сообщении.
Вместе с тем в компании сообщили, что все пострадавшие пассажиры в ближайшее время получат оповещения на электронную почту об отмене рейсов.
В компании также отмечают, что у пассажиров есть несколько вариантов: полный возврат средств; бесплатный перелет более раннего рейса до 13 марта; кредит на перелет, которым можно будет воспользоваться в последующие 12 месяцев", - сообщили в компании.
Как сообщал OBOZREVATEL, МАУ приостановил выполнение рейсов Киев – Венеция в период с 12 марта по 12 апреля. Пассажиры смогут покинуть территорию Италии на регулярных рейсах МАУ из Рима и Милана, которые помогут украинцам вернуться на родину.
Отмечается также, что в Украине может увеличиться количество заболевших коронавирусом, когда украинцы будут возвращаться из Италии домой на Пасху.
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