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10 февраля • обновлено в 18:43
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Эпидемия коронавируса ускорила падение цен на нефть в мире

3.3т
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Цены на нефть эталонных марок в понедельник, 10 февраля, упали в ходе азиатских торгов.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 54,39 доллара за баррель, что на 0,2% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизился на 0,1% – до 50,26 доллара за баррель.

Котировки Brent

Котировки Brent

ICE Futures

Котировки WTI

Котировки WTI

ICE Futures

Новости
Нефть упадет до $10: в России забили тревогу из-за грядущего краха экономики

При этом цена российской нефти Urals снизилась на 0,1% – до 51,08 доллара за баррель

Котировки Urals

Котировки Urals

Maanimo

Стоимость сырья снижается на решении Организации стран – экспортеров нефти не проводить внеочередную встречу в связи с коронавирусом.

По словам министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова, чиновники проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что досрочной встречи министров не будет – она пройдет в марте, по графику.

Цены на нефть эталонных марок в понедельник, 10 февраля, упали в ходе азиатских торгов

Цены на нефть эталонных марок в понедельник, 10 февраля, упали в ходе азиатских торгов

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Коронавирус 2019-nCoV (новый штамм вируса пневмонии) впервые обнаруженный в Китае. В начале 2020 года был подтвержден факт передачи этого вируса от человека к человеку, что сразу же на порядок увеличило его опасность.

  • В Китае подтвердили сотни случаев инфицирования новым опасным коронавирусом 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку.

  • Вспышка неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй произошла еще в конце декабря, теперь же удалось подсчитать количество заразившихся.

  • Эксперты отмечают, что вспышка пневмонии нового типа может привести к замедлению роста глобальной экономики и обернется последующим спадом спроса на нефть.

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Автор
Виктор Калиненко
Темы
Мировые цены на нефть Коронавирус
Место
Украина
Теги
Urals WTI Brent
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