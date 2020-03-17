Медики получат 200% надбавки к зарплате на период коронавируса

Верховная Рада на внеочередном собрании во вторник, 17 марта, одобрила надбавки для медработников на 200% в условиях борьбы с коронавирусом.

Соответствующие нормы были приняты в законопроекте о предотвращении эпидемии COVID-19.

В документе подчеркивается, что медработникам, которые задействованы на работах по ликвидации с коронавируса в Украине, будут доплачивать до 200% зарплаты.

Также будут осуществлены доплаты отдельным категориям работников, обеспечивающих основные сферы жизнедеятельности. Надбавка будет поступать на период осуществления мероприятий по предотвращению возникновения и распространения коронавируса COVID-19, до завершения выполнения этих мероприятий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве частная клиника Eurolab заявила, что имеет в наличии экспресс-тесты для выявления коронавируса COVID-19 по цене 16 000 гривен, что крайне возмутило украинцев.

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