Главная Новости
17 марта • обновлено в 12:16
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Медики получат 200% надбавки к зарплате на период коронавируса

1.2т
Читать материал на украинском

Верховная Рада на внеочередном собрании во вторник, 17 марта, одобрила надбавки для медработников на 200% в условиях борьбы с коронавирусом.

Соответствующие нормы были приняты в законопроекте о предотвращении эпидемии COVID-19.

В документе подчеркивается, что медработникам, которые задействованы на работах по ликвидации с коронавируса в Украине, будут доплачивать до 200% зарплаты.

Медики получат 200% надбавки к зарплате на период коронавируса

Также будут осуществлены доплаты отдельным категориям работников, обеспечивающих основные сферы жизнедеятельности. Надбавка будет поступать на период осуществления мероприятий по предотвращению возникновения и распространения коронавируса COVID-19, до завершения выполнения этих мероприятий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве частная клиника Eurolab заявила, что имеет в наличии экспресс-тесты для выявления коронавируса COVID-19 по цене 16 000 гривен, что крайне возмутило украинцев.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины зарплата врача врачи
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги