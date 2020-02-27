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27 февраля • обновлено в 11:06
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Эпидемия коронавируса ударила по главной экономике Европы

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Экономика Германии приблизилась к стагнации в первом квартале 2020 года из-за вспышки коронавируса.

Немецкая промышленность пострадает еще сильнее, если вирус продолжит распространяться по всему миру. Об этом сообщил институт DIW, передает Reuters.

В частности, глобальная вспышка коронавируса приведет к нарушению оптовых поставок продукции из Китая.

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По оценкам экономистов, валовой внутренний продукт Германии вырастет всего на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом.

Эпидемия коронавируса также привела к падению индексов на фондовых биржах из-за чего состояние 500 самых богатых людей мира уменьшилось на $140 млрд долларов.

Больше всех потеряли гендиректор Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно и владелец Amazon Джефф Безос – по $4,8 млрд.

Владелец Zara Амансио Ортега лишился $4 млрд, основатель Facebook Марк Цукерберг – $3,5 млрд, а сооснователь Google Ларри Пейдж – $2,7 млрд.

Экономика Германии приблизилась к стагнации в первом квартале 2020 года из-за вспышки коронавируса

Экономика Германии приблизилась к стагнации в первом квартале 2020 года из-за вспышки коронавируса

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Ранее нефть заметно дешевела на новостях о распространении эпидемии коронавируса в Китае.

  • Коронавирус 2019-nCoV (новый штамм вируса пневмонии) впервые обнаруженный в Китае. В начале 2020 года был подтвержден факт передачи этого вируса от человека к человеку, что сразу же на порядок увеличило его опасность.

  • В Китае подтвердили сотни случаев инфицирования новым опасным коронавирусом 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку.

  • Вспышка неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй произошла еще в конце декабря, теперь же удалось подсчитать количество заразившихся.

  • Эксперты отмечают, что вспышка пневмонии нового типа может привести к замедлению роста глобальной экономики и обернется последующим спадом спроса на нефть.

  • В частности, аналитики Goldman Sachs Group понизили свой прогноз роста спроса на нефть в 2020 году почти вдвое. Прогноз цен на нефть в первом квартале был снижен на 16%.

  • По оценкам экспертов, нефтяные цены останутся низкими в первой половине 2020 года и восстановятся к концу года.

  • В феврале спрос в Китае может упасть примерно на 3,4 млн б/с, в то время как снижение в среднем составит 1,5 млн б/с в первом квартале и 0,4 млн б/с по итогам года.

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Коронавирус
Место
Германия
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XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
зато у вислоухих +40%
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