Эпидемия коронавируса ударила по Disney на сотни миллионов долларов

Корпорация The Walt Disney Company сообщила, что недополучит 175 млн долларов из-за эпидемии коронавируса в Китае.

Соответствующие подсчеты компания провела при условии, что парки развлечений Disney в Гонконге и Шанхае будут закрыты еще два месяца. Об этом сообщает CNBC.

Финансовый директор Disney Кристина Маккарти отметила, что во время каникул на китайский Новый год парки развлечений посещает большое количество людей.

Новости Эпидемия коронавируса рекордно обвалила спрос на нефть

Она добавила, что точное финансовое влияние коронавируса будет зависеть от того, как долго парки развлечений будут закрыты.

Корпорация The Walt Disney Company сообила, что недополучит 175 млн долларов из-за эпидемии коронавируса в Китае

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Китае подтвердили сотни случаев инфицирования новым опасным коронавирусом 2019-nCoV.

Вирус передается от человека к человеку. Вспышка неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй произошла еще в конце декабря, теперь же удалось подсчитать количество заразившихся.

Коронавирус 2019-nCoV (новый штамм вируса пневмонии) впервые обнаруженный в Китае. В начале 2020 года был подтвержден факт передачи этого вируса от человека к человеку, что сразу же на порядок увеличило его опасность.

По состоянию на 27 января количество зараженных достигло 2794 человек, погиб уже 81 человек.

За пределами материкового Китая подтвердили случаи заражения коронавирусом в Гонконге (8 случаев), Макао (5 случаев), Таиланде (8 случаев), Австралии (5 случаев), Малайзии (4 случая), Сингапуре (4 случая), Франции (3 случая), Японии (4 случая), Южной Кореи (4 случая), Тайване (5 случаев), США (5 случаев), Вьетнаме (2 случая), Непале (1 случай), Канаде (1 "вероятно подтвержденный" случай ) и на острове Хайнань (подтвержден 31 случай).

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!