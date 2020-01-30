Эпидемия коронавируса резко обрушила мировые цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок в четверг, 30 января, упали в ходе азиатских торгов.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 59,22 доллара за баррель, что на 0,5% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизился на 1,3% – до 52,80 доллара за баррель.

Котировки Brent ICE Futures

Котировки WTI ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals упала на 2,2% – до 53,54 доллара за баррель.

Котировки Urals Maanimo

Стоимость сырья падает на опасениях, что распространение уханьского коронавируса может привести к сокращению спроса на рынке, где и без того наблюдается избыток предложения.

В частности, вспышка пневмонии нового типа может привести к замедлению роста глобальной экономики и обернется последующим спадом спроса на нефть.

"Нас, возможно, ждет снижение спроса на нефть, которое станет одним из самых резких в истории. Вероятно, это будет потеря спроса в размере сотен тысяч баррелей. Опасения быстрого распространения эпидемии убьют спрос на нефть", – отметил аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

В Китае подтвердили сотни случаев инфицирования новым опасным коронавирусом 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Вспышка неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй произошла еще в конце декабря, теперь же удалось подсчитать количество заразившихся.

Вспышка пневмонии нового типа может привести к замедлению роста глобальной экономики и обернется последующим спадом спроса на нефть

Как сообщал OBOZREVATEL:

Коронавирус 2019-nCoV (новый штамм вируса пневмонии) впервые обнаруженный в Китае. В начале 2020 года был подтвержден факт передачи этого вируса от человека к человеку, что сразу же на порядок увеличило его опасность.

По состоянию на 27 января количество зараженных достигло 2794 человек, погиб уже 81 человек.

За пределами материкового Китая подтвердили случаи заражения коронавирусом в Гонконге (8 случаев), Макао (5 случаев), Таиланде (8 случаев), Австралии (5 случаев), Малайзии (4 случая), Сингапуре (4 случая), Франции (3 случая), Японии (4 случая), Южной Кореи (4 случая), Тайване (5 случаев), США (5 случаев), Вьетнаме (2 случая), Непале (1 случай), Канаде (1 "вероятно подтвержденный" случай ) и на острове Хайнань (подтвержден 31 случай).

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