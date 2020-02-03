Эпидемия коронавируса рекордно обвалила спрос на нефть

Эпидемия коронавируса обвалила спрос на нефть в Китае на 3 млн баррелей в сутки.

Это составляет порядка 20% объема потребления страны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

При этом в период празднования Нового года по Лунному календарю спрос на нефть в Китае традиционно увеличивается. В том числе, из-за роста потребления авиатоплива в условиях более активного туризма.

Новости Эпидемия коронавируса ускорила обвал мировых цен на нефть

По словам экспертов, это самый серьезный шок для спроса с момента финансового кризиса 2008-2009 года.

Также это самое неожиданное падение с момента террористических атак в США 11 сентября 2001 года.

Аналитики отмечают, что нефтяной рынок нуждается в помощи ОПЕК и ее союзников, которые в ближайшие дни планируют провести внеочередное заседание технического комитета.

Эксперты отмечают, что вспышка пневмонии нового типа может привести к замедлению роста глобальной экономики и обернется последующим спадом спроса на нефть.

"Нас, возможно, ждет снижение спроса на нефть, которое станет одним из самых резких в истории. Вероятно, это будет потеря спроса в размере сотен тысяч баррелей. Опасения быстрого распространения эпидемии убьют спрос на нефть", – отметил аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

В Китае подтвердили сотни случаев инфицирования новым опасным коронавирусом 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Вспышка неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй произошла еще в конце декабря, теперь же удалось подсчитать количество заразившихся.

Эпидемия коронавируса обвалила спрос на нефть в Китае на 3 млн баррелей в сутки

Как сообщал OBOZREVATEL:

Коронавирус 2019-nCoV (новый штамм вируса пневмонии) впервые обнаруженный в Китае. В начале 2020 года был подтвержден факт передачи этого вируса от человека к человеку, что сразу же на порядок увеличило его опасность.

По состоянию на 27 января количество зараженных достигло 2794 человек, погиб уже 81 человек.

За пределами материкового Китая подтвердили случаи заражения коронавирусом в Гонконге (8 случаев), Макао (5 случаев), Таиланде (8 случаев), Австралии (5 случаев), Малайзии (4 случая), Сингапуре (4 случая), Франции (3 случая), Японии (4 случая), Южной Кореи (4 случая), Тайване (5 случаев), США (5 случаев), Вьетнаме (2 случая), Непале (1 случай), Канаде (1 "вероятно подтвержденный" случай ) и на острове Хайнань (подтвержден 31 случай).

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