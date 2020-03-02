Эпидемия коронавируса обвалила экономику Китая

В Китае индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности упал до рекордного минимума.

В частности, показатель по итогам февраля составил 35,7 пункта по сравнению с 50 пунктами месяцем ранее. Об свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР.

PMI сферы услуг и строительства также рухнул до исторического минимума в 29,6 пункта с 54,1 пункта в январе.

Новости Эпидемия коронавируса ударила по главной экономике Европы

Сводный индекс активности в промышленном секторе и сфере услуг в КНР опустился до 28,9 пункта по сравнению с 53 пунктами в январе.

При этом эксперты ожидали снижение промышленного PMI лишь до 46 пунктов, а сферы услуг – до 47 пунктов.

Значение PMI меньше 50 пунктов говорит о снижении активности в секторе, выше – о ее росте.

Таким образом, эти показатели говорят о глубоком спаде во всех отраслях Китая из-за вспышки эпидемии коронавируса.

Эпидемия коронавируса также привела к падению индексов на фондовых биржах из-за чего состояние 500 самых богатых людей мира уменьшилось на $140 млрд долларов.

Больше всех потеряли гендиректор Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно и владелец Amazon Джефф Безос – по $4,8 млрд.

Владелец Zara Амансио Ортега лишился $4 млрд, основатель Facebook Марк Цукерберг – $3,5 млрд, а сооснователь Google Ларри Пейдж – $2,7 млрд.

В Китае индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности упал до рекордного минимума

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее нефть заметно дешевела на новостях о распространении эпидемии коронавируса в Китае.

Коронавирус 2019-nCoV (новый штамм вируса пневмонии) впервые обнаруженный в Китае. В начале 2020 года был подтвержден факт передачи этого вируса от человека к человеку, что сразу же на порядок увеличило его опасность.

В Китае подтвердили сотни случаев инфицирования новым опасным коронавирусом 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку.

Вспышка неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй произошла еще в конце декабря, теперь же удалось подсчитать количество заразившихся.

Эксперты отмечают, что вспышка пневмонии нового типа может привести к замедлению роста глобальной экономики и обернется последующим спадом спроса на нефть.

В частности, аналитики Goldman Sachs Group понизили свой прогноз роста спроса на нефть в 2020 году почти вдвое. Прогноз цен на нефть в первом квартале был снижен на 16%.

По оценкам экспертов, нефтяные цены останутся низкими в первой половине 2020 года и восстановятся к концу года.

В феврале спрос в Китае может упасть примерно на 3,4 млн б/с, в то время как снижение в среднем составит 1,5 млн б/с в первом квартале и 0,4 млн б/с по итогам года.

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