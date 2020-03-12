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12 марта • обновлено в 12:04
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Карантин в Украине: НБУ посоветовал не посещать отделения банков

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Национальный банк из-за распространения коронавируса COVID-2019 посоветовал украинцам как можно реже посещать общественные места, в том числе и отделения банков.

"Пользуйтесь услугами дистанционного банкинга и будьте здоровы!" – сообщила в Facebook пресс-служба регулятора.

В НБУ отметили, что на время карантина банковская система будет работать в обычном режиме.

"Банки сегодня являются достаточно устойчивыми, высоколиквидными и капитализированными и продолжают бесперебойно обслуживать клиентов", – говорится в обращении.

Также Национальный банк готов успокоить валютный рынок, при необходимости и дальше проводя валютные интервенции для сглаживания курсовых колебаний.

Кроме этого, регулятор готов обеззараживать гривневые банкноты в хранилище.

Карантин в Украине: НБУ посоветовал не посещать отделения банков

❗️Карантин для предупреждения COVID-19 и финансовый сектор. Что надо знать? 🧘🏻♀️Головне. На время карантина банковская ...

Опубликовано Национальный банк Украины Четверг, 12 марта 2020 г.

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
Национальный банк Украины
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