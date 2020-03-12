Карантин в Украине: НБУ посоветовал не посещать отделения банков

Национальный банк из-за распространения коронавируса COVID-2019 посоветовал украинцам как можно реже посещать общественные места, в том числе и отделения банков.

"Пользуйтесь услугами дистанционного банкинга и будьте здоровы!" – сообщила в Facebook пресс-служба регулятора.

В НБУ отметили, что на время карантина банковская система будет работать в обычном режиме.

"Банки сегодня являются достаточно устойчивыми, высоколиквидными и капитализированными и продолжают бесперебойно обслуживать клиентов", – говорится в обращении.

Также Национальный банк готов успокоить валютный рынок, при необходимости и дальше проводя валютные интервенции для сглаживания курсовых колебаний.

Кроме этого, регулятор готов обеззараживать гривневые банкноты в хранилище.

❗️Карантин для предупреждения COVID-19 и финансовый сектор. Что надо знать? 🧘🏻♀️Головне. На время карантина банковская ... Опубликовано Национальный банк Украины Четверг, 12 марта 2020 г.

Как сообщал OBOZREVATEL:

3 марта в Украине подтвердили первый случай заражения смертельным коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах;

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в семи больницах обустроили базы для госпитализации пациентов с подозрением на COVID-19. Три из них – для взрослых, три – для детей и одна специальная база для беременных;

Он поручил департаментам образования и здравоохранения КГГА организовать ежедневное измерение температуры всем воспитанникам детских садов и ученикам столичных школ;

На станциях метро в Киеве появились плакаты с информацией о коронавирусе, в частности, речь на них идет о профилактике, инфицировании и распространении заболевания;

Выяснилось, что людям, которые приехали в Киев из государств, где были зарегистрированы случаи заболевания COVID-19, необходимо позвонить на линию 15-51, сообщить о возвращении и предоставить данные о себе.

11 марта Кабинет министров Украины ввел карантин по всей стране из-за угрозы эпидемии коронавируса. Он будет действовать с 12 марта по 3 апреля.

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