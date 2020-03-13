Эпидемия коронавируса: на Западе рассказали, как богачи справляются с кризисом

В США и Европе резко вырос спрос на частные самолеты и яхты на фоне распространения коронавируса COVID-2019.

В частности, компании начали организовывать путешествия для состоятельных клиентов, которые не хотят делить пассажирский салон с другими людьми. Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

К примеру, полет туда и обратно по маршруту Нью-Йорк–Лондон на частном самолете Gulfstream IV на 12 человек стоит около 140 тыс. долларов. При полной загрузке это около 12 тыс. долларов на человека.

Также проводятся "эвакуационные полеты" из регионов, особенно сильно пострадавших от коронавируса. Международные компании и богатые семьи также бронируют для этого частные самолеты и яхты.

В США и Европе резко вырос спрос частные самолеты и яхты фоне распространения коронавируса COVID-2019

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