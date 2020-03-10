Энергосообщество ЕС рассчитывает продолжить медиации по "зеленого" тарифа с Минекоенерго

Энергетическое Сообщество ЕС рассчитывает продолжить медиацию по "зеленому" тарифу с новым руководством Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины в более конструктивном русле и ожидает достижения соглашения в скором времени. Об этом сообщается на официальной странице Энергосообщества.

В сообщении отмечается, что 5 марта заместитель директора Дирк Бушля, который выступает посредником в споре между инвесторами возобновляемой энергии (ветровая и солнечная) и министерством, отвечающим за энергетику и окружающую среду Украины, ознакомил посольства и международные организации, базирующиеся в Киеве, с состоянием переговоров между сторонами.

"Этот процесс направлен на поиск сделки, основанной на взаимных обязательствах, которая помогла бы поддержать ликвидность возобновляемых источников энергии в Украине "Гарантированному покупателю" и избежать односторонних обратных изменений. "Гарантированный покупатель" сталкивается с проблемами ликвидности из-за неизбежного беспрецедентного всплеска производства с ветровых и солнечных установок. Посредничество началось в январе 2020 года. После последних изменений в украинском правительстве ожидается, что стороны обновляют свои предыдущие предложения с целью достижения сделки вскоре", – отмечается в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Минекоенерго отбросило медиацию с представителями Секретариата Энергетического Сообщества по решению проблемы "зеленого" тарифа и предложило инвесторам, которые развивают возобновляемую энергетику в Украине, более жесткий вариант.

В свою очередь, инвесторы негативно отреагировали на такое предложение, в частности генеральный директор норвежской NBT Ukraine Магнус Йохансен заявил, что решение Минекоенерго о передаче нового, более жесткого варианта законопроекта о реструктуризации "зеленого" тарифа в парламент до завершения медиации с Энергосообществом ЕС шокировало инвесторов. А директор "Udp renewable" Сергей Евтушенко считает, что Минекоенерго, предложив более жесткий вариант решения проблемы "зеленого" тарифа, нарушило правила медиации с Энергосообществом ЕС и фактически торпедирует этот процесс.

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