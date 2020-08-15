"Энергоатом" отказался продавать электроэнергию на торгах после изменения ПСО

НАЭК "Энергоатом" 14 августа на аукционе, на который было выставлено 800 лотов общим объемом 249,6 тыс МВт-ч базового нагрузки, не акцептовал ни одного предложения от покупателей, которые предлагали купить лоты по ценам 950-1150 грн/МВт-час. Об этом сообщает агентство ExPro со ссылкой на участников торгов.

"Энергоатом" выставил на торги объемы тока на конец августа. На данный момент они уже практически не востребованы, так как большинство производителей продают львиную долю в конце предыдущего месяца. Однако были заявки на покупку по цене близкой к рынку на сутки вперед. По неизвестной нам причине руководство компании отказалось принимать заявки в полном объеме", – приводятся слова трейдера. Он также сообщил, что покупатели предлагали приобрести лоты по ценам 950-1150 грн/МВт-ч. Таким образом, цена предложений была выше установленной минимальной цене продажи в новой редакции ПСО.

По данным "Украинской энергетической биржи", на торги 14 августа было выставлено 249,6 тыс МВт-ч базовой нагрузки по стартовой цене 1500 грн/МВт-ч с поставкой в течение 19-31 августа 2020г. В результате торгов компания не продала ни одного лота.

Отказ Энергоатома продавать электроэнергию состоялся после того как 5 августа Кабмин внес изменения в постановление о ПСО на рынке электроэнергии, что предусматривает возможность продажи 40% произведенных объемов на рынке двусторонних договоров, но правительство наложило ограничения – средняя цена реализации за месяц на сегментах свободного рынка не должна быть ниже цены покрытия себестоимости, последняя определяется по формуле КМУ.