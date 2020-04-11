Энергетическая отрасль находится на грани выживания и отсутствие профильного министра в такой ситуации недопустимо.

Об этом заявила лидер фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера"

"В стране реально назревает просто какой-то невероятный энергетический кризис на ровном месте. Да, у нас есть сегодня уменьшения объема потребления электроэнергии в связи с тем, что у нас во время карантина не так работают предприятия. Но такого состояния, как сегодня, у нас не было никогда", – сказала Тимошенко.

Юлия Тимошенко lb.ua

Она отметила, что в результате импорта электроэнергии и энергетического угля из России, отечественная энергоотрасль оказалась на грани выживания, а генерирующие и угледобывающие предприятия имеют миллиарда гривень убытков.

"Энергоатом" – 5 миллиардов гривен задолженности от единственного покупателя, "Гарантированного покупателя". Они сегодня на грани по сути невыплаты заработной платы. Тепловым электростанциям сегодня некуда определить свою электроэнергию, и они выйдут по году примерно с 13 миллиардами убытков. Им просто придется что-то с тепловых станций остановить. Далее угольные предприятия наши. Они сегодня затаренные энергетическим углем. Сегодня тепловые электростанции затаренные энергетическим углем, около 3 миллионов на складах. Такого никогда не было. Шахты реально сегодня будут остановлены", – сказала Тимошенко.

По мнению лидера "Батьківщини", отсутствие назначенного министра энергетики в ситуации, когда отрасль находится на грани выживания, недопустима.

"Мы реально поставили на грань выживания нашу энергетическую отрасль. И у нас нет министра энергетики, у нас нет руководителя энергетических структур, входящих в состав Министерства энергетики. То есть, у нас такой провал, что сейчас и атомщики, и тепловики, и шахтеры заявляют, что у нас начнутся снова веерные отключения электроэнергии, как было в начале 2000-го", – подчеркнула Тимошенко.

Напомним, ранее гендиректор "Энергоатом-Трейдинг" Сергей Бедин заявил, что из-за кризиса на рынке электроэнергии НАЭК "Энергоатом" не может обеспечить закупку и вывоз ядерного топлива.

В свою очередь председатель правления АО "Черниговоблэнерго" сообщил, что за низкого уровня оплаты населением за потребленную электроэнергию и кризис в энергоотрасли компания не имеет средств на ремонт сетей. А руководитель "Житомироблэнерго" не исключил введения веерных отключений электроснабжения для предприятий и бытовых потребителей из-за уменьшения платежей за потребленную электроэнергию.