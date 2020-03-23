Для медиков введут почасовую оплату труда – Емец

Глава украинского Минздрава Илья Емец на следующем заседании правительства предложит ввести почасовую оплату для медиков, которые борются с коронавирусом.

Об этом в понедельник, 23 марта, сообщили в пресс-службе министерства.

Илья Емец glavcom.ua

"На следующее заседание правительства я выйду с предложением: во время эпидемии нужно переходить на почасовую оплату для медицинского персонала. Тот человек, который, как на войне, рискует своей жизнью, должна иметь достойный уровень обеспечения. Думаю, что сейчас это постановление поддержат", - заявил Емец.

Как подчеркнул министр здравоохранения, в условиях распространения COVID-19 врачи и другой медицинский персонал находятся в эпицентре борьбы с вирусом, поэтому нуждаются в дополнительной поддержке и защите.

"Защитим врача - спасем украинцев. Вот философия, которую сегодня должны исповедовать все. Мы говорим в том числе и об обеспечении медиков средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами ", - резюмировал Емец.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!