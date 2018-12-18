Свободной торговли не будет: Украина продлила запрет на ввоз товаров из России  

Кабинет министров продлил до 31 декабря 2019 года действие эмбарго на импорт ряда товаров из России и ввозной пошлины в отношении других российских товаров.

"В связи с продолжением РФ применения торговых ограничений в отношении Украины предлагается продлить действие постановлений от 30.12.2015 г. №1146 и №1147 до 31 декабря 2019 года", – говорится в пояснительных записках к проектам постановлений, передает "Интерфакс-Украина".

На заседании правительства также предлагалось ужесточить формулировку условия отмены ответного эмбарго, добавлением пункта "после прекращения применения РФ дискриминационных и/или недружественных действий в отношении Украины".

Согласно решению Кабинета министров, со 2 января 2016 года ко всем российским товарам применяются ставки ввозной пошлины, установленные таможенным тарифом. При этом также отменяется режим свободной торговли с Россией.

После введения Россией продовольственного эмбарго для украинских товаров Кабмин Украины также утвердил торговые контрмеры. В частности, правительство запретило поставки российских продуктов питания, а также ряда других товаров, суммарная стоимость импорта которых соответствует стоимости запрещенного РФ украинского экспорта.

С 2016 года под действие санкций попадают мясо и мясные продукты, рыба, молочные продукты, сыры плавленые, кофе, чай, зерно, кондитерские изделия, продукты детского питания, макаронные изделия, пиво, спирт, водка, сигареты. С прошлого года в перечень запрещенных товаров вошли также сульфат аммония, смеси нитрата аммония с карбонатом кальция или прочими неорганическими веществами, не являющимися удобрениями, а также полиэтилен с удельной плотностью 0,94 или более.

После резкого падения в 2014-2016 годах объемы торговли между двумя странами в 2017 году начали восстанавливаться: Украина увеличила экспорт товаров в Россию на 9,6% – до 3,9 млрд долларов, тогда как импорт вырос сразу на 40% – до 7,2 млрд долларов.

В 2018 году негативное сальдо торговли с Россией достигло 3,6 млрд долларов, что в полтора раза превышает показатель 2017 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кабинет министров принял решение ввести запрет на ввоз в Украину российских минеральных удобрений. Соответствующее решение в правительстве обосновывали защитой сельхозпроизводителей от сезонного колебания цен.