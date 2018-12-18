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Свободной торговли не будет: Украина продлила запрет на ввоз товаров из России  

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Кабинет министров продлил до 31 декабря 2019 года действие эмбарго на импорт ряда товаров из России и ввозной пошлины в отношении других российских товаров.

"В связи с продолжением РФ применения торговых ограничений в отношении Украины предлагается продлить действие постановлений от 30.12.2015 г. №1146 и №1147 до 31 декабря 2019 года", – говорится в пояснительных записках к проектам постановлений, передает "Интерфакс-Украина".

На заседании правительства также предлагалось ужесточить формулировку условия отмены ответного эмбарго, добавлением пункта "после прекращения применения РФ дискриминационных и/или недружественных действий в отношении Украины".

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Согласно решению Кабинета министров, со 2 января 2016 года ко всем российским товарам применяются ставки ввозной пошлины, установленные таможенным тарифом. При этом также отменяется режим свободной торговли с Россией.

После введения Россией продовольственного эмбарго для украинских товаров Кабмин Украины также утвердил торговые контрмеры. В частности, правительство запретило поставки российских продуктов питания, а также ряда других товаров, суммарная стоимость импорта которых соответствует стоимости запрещенного РФ украинского экспорта.

С 2016 года под действие санкций попадают мясо и мясные продукты, рыба, молочные продукты, сыры плавленые, кофе, чай, зерно, кондитерские изделия, продукты детского питания, макаронные изделия, пиво, спирт, водка, сигареты. С прошлого года в перечень запрещенных товаров вошли также сульфат аммония, смеси нитрата аммония с карбонатом кальция или прочими неорганическими веществами, не являющимися удобрениями, а также полиэтилен с удельной плотностью 0,94 или более.

Свободной торговли не будет: Украина продлила запрет на ввоз товаров из России  

После резкого падения в 2014-2016 годах объемы торговли между двумя странами в 2017 году начали восстанавливаться: Украина увеличила экспорт товаров в Россию на 9,6% – до 3,9 млрд долларов, тогда как импорт вырос сразу на 40% – до 7,2 млрд долларов.

В 2018 году негативное сальдо торговли с Россией достигло 3,6 млрд долларов, что в полтора раза превышает показатель 2017 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кабинет министров принял решение ввести запрет на ввоз в Украину российских минеральных удобрений. Соответствующее решение в правительстве обосновывали защитой сельхозпроизводителей от сезонного колебания цен.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтРоссийское эмбарго
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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andrei andrei
andrei andrei
Ржака.... У одних "недружественные действия", у другого - "это война, мистер Путин".... А товарооборот санкционный растет и развивается. Шапито:-))))
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Только Украина не может обойтись без продукции из России.
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Новиков Александр
Новиков Александр
импорт Украниы из России вырос сразу на 40% – до 7,2 млрд долларов. так укра ничего кроме угля нефти бензина и не получает из России а на эти товары почему не наложили эмбарго? ссыкливо да укры?
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andrei andrei
andrei andrei
Новиков Александр, Да ладно. Они даже пыво импортируют. Сам удивлен был:-)
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