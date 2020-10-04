Электроснабжение в Донецкой области полностью восстановлено – ДТЭК

Непогода в Донецкой области остановила электроснабжение 44 населенных пунктов из-за поваленных деревьев и опор, поврежденных линий электропередач. В числе обесточенных – Зайцево, Жованка и Пески, расположенные в "серой" зоне. Сейчас свет вернули всем жителям, пострадавшим из-за непогоды.

Об этом рассказали в пресс-службе ДТЭК Донецкие электросети.

По информации пресс-службы ДТЭК Донецкие электросети, из-за двухдневного ливня и штормового ветра наиболее пострадали Бахмутский, Константиновский, Торецкий и Лиманский районы.

"За время непогоды мы вернули свет жителям 44 населенных пунктов, возобновили работу более 400 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, более 40 линий электропередач. В первую очередь специалисты энергокомпании устраняли обрывы проводов из-за поваленных деревьев, представляющих наибольшую угрозу. После чего восстанавливали работу воздушных линий, – сообщил генеральный директор ДТЭК Донецкие электросети Алексей Дегтярев. – Мы приложили максимум усилий, чтобы в кратчайшие сроки восстановить поврежденные линии и вернуть свет в дома всех пострадавших от непогоды жителей".

В компании заявили, что к восстановлению 3-х населенных пунктов, расположенных в "серой" зоне, приступили в субботу, после получения необходимых дополнительных согласований.

Вместе с тем в энергокомпании напомнили о необходимости соблюдать правила электробезопасности:

– при сильном ветре нельзя находиться вблизи линий электропередачи;

– не приближаться к оборванному проводу ближе, чем на 8-12 метров и ни в коем случае не касаться его.