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3 октября • обновлено в 11:58
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В Украине введут электронный чек: монобольшинство приняло окончательное решение

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Народные депутаты от фракции "Слуга народа" в четверг, 3 октября, не поддержали отмену законопроекта №1053-1 о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг.

Соответствующий документ дает возможность продавцам при регистрации оплаты использовать смартфоны, свидетельствует официальный сайт Верховной Рады.

За постановление об отмене этого решения проголосовали лишь 102 народных депутата при минимально необходимых 226. (Чтобы посмотреть результаты голосования, доскролльте до конца страницы).

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В частности, речь идет от возможности для продавцов отказаться о бумажных чеков и перейти на электронные.

В ходе обсуждения перед голосованием за законопроект во втором чтении депутаты отметили, что электронный чек ликвидирует монополию на рынке кассовых аппаратов.

Законопроект №1053-1 инициирует:

  • введение программных РРО (реестратор расчетных операций), которые дадут субъекту хозяйствования право выбирать классический или программный РРО в зависимости от его потребностей и финансовых возможностей;

  • упрощение процедуры регистрации РРО – ее проведение средствами электронного кабинета без представления регистрационных документов;

  • удешевление процесса применения РРО за счет исключения необходимости получения еквайерингових услуг;

  • фискализация расчетных операций, проводимых через программные РРО на сервере контролирующего органа, что позволит легализовать расчетные операции;

  • контроль со стороны общества за легализацией расчетных документов, подтверждающих проведение расчетных операций.

В Украине введут электронный чек: монобольшинство приняло окончательное решение
В Украине введут электронный чек: монобольшинство приняло окончательное решение

В Украине введут электронный чек: монобольшинство приняло окончательное решение

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 сентября Верховная Рада проголосовала за законопроекты №1073 и №1053.

Согласно документам, покупатели, которые заметят в товарном чеке неверно указанную сумму, или если его вовсе не дадут, смогут получить вознаграждение. А у продавцов появится возможность при регистрации оплаты использовать смартфоны.

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Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа Верховная Рада Украины
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
"Монобольшинство приняло решение...". То есть остальные были против?
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