Поспешное принятие Верховной Радой законопроекта №2500 грозит обернуться коллапсом в системе электронного декларирования.

Об этом предупредила адвокат Регина Гусейнова в эфире ObozTV. Она объяснила, что за 25 дней до последнего срока подачи электронной декларации (1 апреля 2020 года) депутаты фактически вернули старые требования к декларированию доходов.

Гусейнова напомнила, что подача деклараций продолжается с 1 января по 1 апреля 2020 года. При этом с 1 января 2020 года вступили в силу предыдущие изменения, принятые ВР.

"И тут Верховная Рада внезапно, в разгар декларационного сезона, "разродилась", что нужно заполнять декларацию по закону 2019 года. Но технически это сделать сегодня невозможно. Потому что в декларации изменились целые разделы, появились новые. Эта несчастная система электронного декларирования и так дышит на ладан", – отметила она.

"Мне ужасно жаль субъектов декларирования, которые еле-еле два месяца назад выучили новые положения, а теперь вдруг приняли новый законопроект... Фактически, этот документ отменяет правки, которые вступили в силу с 1 января", – уточнила юрист.

Впрочем, обратила она внимание, президент еще не подписал законопроект №2500; когда и в каком виде он вступит в действие – пока неизвестно.

По мнению Гусейновой, если закон заработает в том виде, в котором был принят Радой, может возникнуть чисто технический коллапс.

"Если ты не выполняешь требования (в электронной системе декларирования. – Ред.), система сама не пропускает на следующий шаг. Т.е. им нужно будет менять электронную систему, которая и так дышит на ладан, целые разделы исчезают при заполнении", – подчеркнула она.

Кроме того, спрогнозировала адвокат, многие субъекты декларирования теперь будут ждать подписания закона президентом и "тянуть до последнего" с подачей декларации.

"И все они будут подавать декларации в один период. Вы представляете, какой коллапс будет? Система просто упадет", – предупредила Гусейнова.

"Я не волнуюсь за высших должностных лиц, потому что у них есть деньги на хороших адвокатов. Я волнуюсь за обычного, к примеру, секретаря сельсовета. Или госслужащего категории В. На человека потом могут составить протокол, человеку это может стоить карьеры и дальнейшей судьбы", – констатировала она.

Электронные декларации sud.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, за проект №2500 (внесение изменений в ряд законодательные актов Украины в связи с принятием Закона Украины "О предотвращении коррупции") Верховная Рада проголосовала поздно вечером 4 марта, после громкой отставки Кабмина Алексея Гончарука и назначения нового правительства.

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