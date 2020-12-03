Электроэнергия для укринцев подорожает уже в 2021 году – Минэнерго

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Бойко заявил, что электроэнергия для населения должна подорожать уже в первой половине 2021 года.

"Нынешние показатели, когда физические лица платят по 90 копеек за киловатт (за первые 100 киловатт потребления) являются крайне низкими", – сообщил Бойко, передает "Урядовий кур’єр".

По его словам, государственные производители электроэнергии "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" поставляют населению дешевую электрическую энергию, что мешает установлению рыночных правил.

"Перед нами стоит объективная необходимость пересмотра подходов к формированию тарифов для бытовых потребителей. А мы имеем такое: предприятия платят больше, люди – меньше. И тем, кому государство хочет помочь, оно берет деньги из бюджета, а не должно забирать средства у промышленных предприятий", – добавил Бойко.

В Министерстве энергетики Украины также отметили, что цены на электроэнергию для населения в европейских странах были такими: Болгария (10 евро за 100 киловатт час), Венгрия (10,3 евро), Эстония (12,4), Бельгия (27,9 евро) Дания (28,3 евро), Германия (30,4 евро).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине до конца 2020 года тариф на электричество для потребителей не будут повышать.