Экспертиза об убытках по делу "Роттердам+" все еще продолжается – НАБУ

Экспертиза, которая должна подтвердить предполагаемые размеры убытков государства от действия формулы "Роттердам+" за 2016-2019 годов, все еще продолжается.

Об этом говорится в заявлении НАБУ, обнародованном на официальной станице в Facebook.

"Экспертное подтверждение правильности определения размера убытков за весь период еще продолжается", – заявили в НАБУ.

Причиной приостановки проведения расследование НАБУ назвала желание получить информацию от компетентных органов в иностранных юрисдикциях, к которым следователи обратились за международной правовой помощью.

Касательно информации о якобы отсутствии у следствия необходимых для передачи в суд экспертиз, НАБУ заявило, что располагает выводами государственных экспертных учреждений о возможных убытках за период второй половины 2016 и 2017 годов и оценкой предполагаемых убытков за 2016-й – июль 2019 года.

"Экспертное подтверждение правильности определения размера убытков за весь период продолжается", - отметили в НАБУ.

Ранее сообщалось, что 8 августа истек срок досудебного расследования по делу "Роттердам+" и правоохранители не смогли передать дело в суд.

В расследование вовлечены 15 детективов НАБУ и 7 прокуроров САП. По оценкам экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка, общие расходы госбюджета на их работу за период расследование составили 96 млн грн.

Ранее бывший заместитель генпрокурора (2015-2016 годы) Давид Саквалеридзе заявил, что в деле "Роттердам +" нет состава преступления, из-за чего оно может развалиться в суде.

Напомним, формула "Роттердам+" действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула была отменена с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии.

Аналогичный принцип ценообразования с 2017 года и по текущий момент действует при определении стоимости природного газа для населения. Этот принцип – так называемая формула "Амстердам+" – в июне 2020 года был прописан в меморандуме с МВФ, подпись под которым поставил, в том числе президент Владимир Зеленский.