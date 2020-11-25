Ученый спрогнозировал острую нехватку воды по всему Крыму в ближайшие месяцы

Из-за угрозы теплой зимы и полного опустошения водных стоков, проблема с питьевой водой вскоре охватит весь Крым и вряд ли осенние дожди смогут ее решить.

Об этом OBOZREVATEL сказал и.о. заместителя директора по научной работе Института водных проблем и мелиорации НААН Михаил Яцюк. По его словам, осадки будут идти прежде всего на насыщение поверхностного слоя земли, а не на формирование водных стоков.

"Даже если будут большие дожди – они пойдут сначала на увлажнение территории, а уже потом на формирование стоков. Но климатические условия говорят о том, что вряд ли в ближайшее время это случится. Есть угроза теплой зимы и малых осадков, поэтому водная проблема охватит весь Крым", – пояснил ученый.

По его словам, из-за предыдущих маловодных годов, ресурсы постоянно истощались. А в этом году водный баланс и вовсе был отрицательным, из-за чего не удалось ничего накопить, а все запасы иссякли еще в августе.

"Последние осадки пошли на насыщение территории поверхностного слоя, который обезвожился в период засухи как летом, так и в предыдущие годы. Стоки даже не начали формироваться. Поэтому проблема по обеспечению крымчан водой, в том числе и питьевой, в ближайшие месяцы не решится", – подчеркнул он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, по словам представителя президента в Крыму Антона Кориневич, в оккупированном Крыму проблема с водой произошла из-за неправильных действий России, которая перекидывала ресурсы для нужд военных. Сейчас на полуострове сложилась катастрофическая ситуация, о чем свидетельствуют фотографии водохранилищ.